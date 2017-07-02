Как приготовить свекольник (это такой холодный суп). Инструкция

Мы долго ждали, когда наступит настоящая летняя жара, чтобы опубликовать инструкцию о холодном супе. Но, похоже, в некоторых регионах ждать придется еще долго, так что мы решили действовать. К тому же отбросим стереотипы: свекольник хорош в любых обстоятельствах. «Медуза» с помощью шефа Натальи Березовой рассказывает, как приготовить его наилучшим образом.

1. Изучите историю супа — для вдохновения

Основные источники знаний о русско-советской кухне — кулинарная книга Елены Молоховец, «Подарок молодым домохозяйкам» и «Книга о вкусной и здоровой пище», 1897 и 1955 годов выпуска. У Молоховец есть «Холодникъ Польскiй со сметаною» из молодого свекольника (так раньше называли свекольную ботву), свеклы, яиц, огурцов и раков. На квасе.

В издании «Книги о вкусной и здоровой пище» 1955 года, в том, в котором черная икра, крабы и сервелат, а раскрашенные фотографии можно разглядывать часами, рецептов холодных супов со свеклой два, но они скромнее. Вместо холодника появился суп-холодец. Добавился холодный борщ — тот же суп-холодец, но без ботвы, зато с картофелем и на свекольном отваре.

Свое название холодный свекольный суп получил уже в советское время; Вильям Похлебкин и вовсе указывает на общепитовское происхождение этого слова.

2. Помните: свекольник может быть разным

Свекольник — универсальный летний суп. Просто, быстро, вкусно. Это не борщ и не салат оливье, которые вызывают постоянные споры. Но и тут могут возникнуть разногласия в трактовке. Свеклу можно сразу отварить в кожуре, а можно сначала почистить и порезать. Или натереть, что ускоряет процесс варки. Можно запечь свеклу в фольге, а суп заправить квасом или кефиром пополам с минеральной водой. Можно самим приготовить свекольный квас для заправки. Можно добавить малосольные огурцы, картошку, тархун, мяту, зеленый лук. Использовать перепелиные яйца. Раки, крабы тоже прекрасно подойдут. Вариантов много. Пробуйте, ищите свой.

3. Найдите нужные продукты

Сейчас сезон молодой свеклы, огурцов, зелени. Причем найти их можно и в супермаркетах. Только внимательно смотрите на страну-производителя. Не хотелось бы в разгар сезон покупать свеклу из Бенина. Как правило, хорошие овощи и зелень все же проще найти на рынке. Выбирайте все самое свежее.

4. Подготовьте нужную утварь и ингредиенты

Утварь

Нож универсальный

Нож для чистки овощей

Разделочная доска

Кастрюля для варки супа

Кастрюля для варки яиц

Половник

Блендер

Ингредиенты (на шесть порций)

Яйца — 6 штук

Молодая свекла со свежей ботвой — 1 килограмм

Вода — 2 литра

Соль — по вкусу

Огурцы — 300 граммов

Редиска — 1 пучок

Укроп — 1 маленький пучок

Горчица — 3 чайных ложки

Сливочный хрен — 6 чайных ложек

Сметана — 6 чайных ложек

Лимон — 6 чайных ложек

5. Начинайте готовить

Отварите яйца вкрутую. Вымойте свеклу с ботвой. Разрежьте ее на три части — свекла, толстые стебли и нежная ботва. Свеклу почистите и порежьте на достаточно крупные кубики, где-то 1,5 сантиметра. Стебли порежьте кубиками 1 сантиметр, а ботву — полосками такой же ширины. Очень важно, чтобы все ингредиенты были порезаны одинаково, во-первых они будут готовы в одно и тоже время, а во-вторых блюдо будет выглядеть аккуратно.

Налейте в кастрюлю 2 литра воды, доведите до кипения. Добавьте кубики свеклы, посолите по вкусу и убавьте огонь до среднего. Минут через двадцать попробуйте свеклу ножом или на вкус — нужно добиться состояния аль денте, когда свекла почти готова. После этого сначала добавьте стебли, поварите еще минут пять, потом добавьте ботву, варите еще минуты три и выключайте. Такая педантичная последовательность нужна для того, чтобы стебли и ботва не разварились в кашу.

Охладите свекольный отвар. Можете просто забыть про него на пару часов или на ночь, а можете поставить его в холодную воду со льдом, тогда вам хватит часа на охлаждение отвара.

Теперь займитесь остальными ингредиентами. Яйца почистите, отделите белок от желтка. Белок и огурцы порежьте кубиками 1 сантиметр, редиску тонкой соломкой, добавьте к охлажденному свекольному отвару.

5. Приготовьте заправку и подавайте суп

Потратьте лишние десять минут на приготовление сметанной заправки. Поверьте, вкус свекольника совершенно изменится. Для заправки возьмите желток, горчицу, хрен, лимонный сок и сметану. Хорошенько размешайте, чтобы не было комков или взбейте в блендере. Посолите по вкусу. Мелко нарежьте укроп.

Разложите свекольник по тарелкам, сверху выложите щедрую столовую ложку сметанной заправки и посыпьте укропом.

6. Не останавливайтесь на достигнутом

Теперь вы знаете о свекольнике все. Попробуйте приготовить другие летние супы, например, разные окрошки, ботвинью, томатный, миндальный, огуречный или арбузный гаспачо, таратор.