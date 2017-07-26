Как выжить в городе (и не только) в жару? Инструкция

В солнцепек не забывайте о головных уборах. Есть масса альтернатив привычной кепке (хотя и она прекрасно подойдет): панама, бандана, шляпа-канотье или с широкими полями. Красивую, но неудобную обувь спрячьте подальше. В жару ноги потеют и отекают, пожалейте себя и остановитесь на легких кожаных туфлях (если это диктует дресс-код), дышащих кроссовках, слипонах, сандалиях или льняных эспадрильях.