Я плохо себя чувствую при перемене погоды. На самом деле нет

Этой весной погода менялась часто и радикально, и по традиции многие люди связывали ухудшение своего здоровья с такими перепадами. В действительности же погода влияет на наше здоровье гораздо меньше, чем принято считать. «Медуза» объясняет, почему метеозависимость часто надумана.

Погода меняется — у меня поднимается давление и мне становится плохо. На самом деле нет

В повышении артериального давления принято обвинять приближающуюся «непогоду» (и, соответственно, пониженное давление), а также магнитные бури. Но в действительности все эти явления никак не влияют на артериальное давление. Оно может меняться из-за пониженного атмосферного давления, но только в условиях, далеких от обычных. Например, в самолете, где давление бывает и 560 миллиметров ртутного столба, в то время как в Москве оно всегда выше 730 миллиметров ртутного столба.

Более того, на самом деле повышенное артериальное давление в подавляющем большинстве случаев никаких неудобств доставлять не должно: оно «не болит», прочих симптомов тоже не вызывает. Тем не менее многие люди уверены в том, что голова может болеть из-за повышенного давления. На самом же деле обычно все наоборот: у человека возникает совершенно самостоятельное заболевание — один из видов головной боли, и на фоне стресса поднимается давление.

Само повышенное давление может вызвать какие-то симптомы разве что в случае гипертонического криза, когда систолическое («верхнее») давление выше 180 миллиметров ртутного столба или диастолическое («нижнее») — выше 120 миллиметров ртутного столба. Тогда человека может тошнить, у него будет болеть голова, грудь, появятся одышка и повышенная тревога.

Но что действительно влияет на артериальное давление, так это холод. Люди чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, когда физически напрягаются при низких температурах. Обычная история: человек в возрасте, с ишемической болезнью сердца выходит почистить дорожку от снега и попадает в больницу с сердечным приступом. Дело в том, что на холоде сужаются сосуды, из-за чего повышается давление, и в комплексе с физической нагрузкой это приводит к печальным последствиям.

Погода меняется — у меня возникает депрессия. На самом деле нет

Чтобы у человека можно было диагностировать депрессию, у него должно быть сразу несколько симптомов в течение двух недель или больше. Это, к примеру, подавленное настроение, бессонница или же, наоборот, необычно продолжительный сон, постоянная усталость. Если сегодня пасмурно и вам хочется плакать, а завтра появляется солнце и вы любите весь мир, это не депрессия. Просто у людей действительно может меняться настроение в зависимости от того, видно солнце или нет. Экономисты активно изучают этот вопрос и, например, выяснили, что в пасмурную погоду люди покупают больше алкоголя.

Погода меняется — у меня болят суставы. На самом деле нет

Многие люди с больными суставами говорят, что неприятные ощущения усиливаются перед плохой погодой. Эти жалобы слышат врачи по всему миру. Исследования показывают, что зависимости нет: суставы болят и перед изменением погоды к лучшему, а перед дождем они болят не всегда (правда, у отдельных людей связь все-таки находили). Для человека совершенно нормально видеть закономерности там, где их нет. Мы просто так устроены.

Погода меняется — у меня ноет старая травма. На самом деле мы не знаем

Удивительно, но исследований, в которых бы изучался этот вопрос, нет. И, с одной стороны, действительно, многие люди жалуются на то, что их старые переломы — это что-то вроде внутреннего Гидрометцентра, который предсказывает скорый дождь. Но с другой стороны, в самолете, как уже говорилось, давление даже ниже, чем перед дождем, и при этом неизвестно о массовых жалобах на боль от авиапассажиров с переломами в прошлом.

Если предположить, что старые травмы и правда дают о себе знать перед непогодой, то возникает вопрос — как? И вот объяснить механизм мало кто берется. Хотя есть предположение, что дело в раздражении нервных окончаний. После травмы остается небольшое воспаление, при понижении атмосферного давления объем жидкостей в теле человека повышается, и в месте воспаления, где этот объем и так не нормальный, все это давит на нервные окончания. На холоде на пострадавшие нервные окончания может повлиять сокращение мышц.

Когда погода действительно может влиять на здоровье:

1. Головная боль

Мигрень — это такой вид головной боли, при котором у 60–70 процентов пациентов сильная боль возникает только на одной стороне, человека тошнит, от яркого света ему становится хуже. Эти приступы у некоторых людей могут провоцироваться совершенно разными обстоятельствами. Например, голодом, какими-то определенными запахами и природными явлениями (ярким солнечным светом или ветром). Нельзя сказать, что эта зависимость точно установлена, но она изучена гораздо лучше, чем для других популярных видов головной боли.

2. Астма

Погода может сильно влиять на состояние некоторых людей с астмой. Для тех, у кого приступы провоцируются физическими нагрузками, холодный и сухой воздух усугубляет ситуацию. Кому-то, по всей видимости, вредит очень теплый и влажный воздух, кому-то — гроза.

3. Кровотечение из носа

Холодный воздух при низкой влажности естественным образом сушит слизистую носа, которая становится очень хрупкой и кровоточит по малейшему поводу.

4. Непереносимость холода или жары

При некоторых заболеваниях люди могут очень остро реагировать на холод или жару. Например, при анемии или гипотиреозе (недостаточно активной щитовидной железе) человек мерзнет гораздо сильнее здоровых окружающих. При тиреотоксикозе (избытке гормонов щитовидной железы), тревожном расстройстве, менопаузе людям очень тяжело переносить повышение температуры воздуха.