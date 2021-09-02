Российские СМИ разбираются, что за странный звук издал недовольный Путин. Было ли это цоканье? Или все же шмоканье? 🤔 Эксперты в сомнениях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Новости про Владимира Путина уже давно за гранью самопародии, но провластные СМИ каждый раз находят, как повысить градус абсурда.

В этот раз даже обошлось без бросания ручек и трюков с карандашами. Итак, встречайте. Свежайшая тема для обсуждений по итогам совещания с членами правительства: сделал ли президент сердитый чпоньк из-за острейшего недовольства развитием Дальнего Востока? А может, он яростно почпокал? Или просто недовольно поцокал языком? Никто не знает, нужно ваше мнение.

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Анализ чпоканья Владимира Путина в заголовках российских СМИ

«Московский Комсомолец»: «Путин издал странный звук, выражая недовольство развитием Дальнего Востока»

«Путин издал странный звук, выражая недовольство развитием Дальнего Востока» Anews: «Путин сердито „чпокнул“, критикуя развитие Дальнего Востока»

«Путин сердито „чпокнул“, критикуя развитие Дальнего Востока» «Общественная служба новостей»: «Путин странным звуком выразил недовольство развитием Дальнего Востока»

«Путин странным звуком выразил недовольство развитием Дальнего Востока» «Ваши новости»: «Владимир Путин издал звук, который описывает упущенные возможности российской угольной промышленности»

Кстати, узнали, согласны? ⬇️

Дальше всех в анализе странного звука Путина продвинулись журналисты «Московского комсомольца», назвавшие его чем-то «средним между цоканьем и шмоканьем». В свою очередь сотрудники «Общественной службы новостей» не сомневаясь идентифицировали звук как 100-процентное «цоканье».

При этом журналисты издания «Соленка.рф» заняли нейтральную позицию и просто написали, что Путин «издал странный звук, выражающий его эмоции по данной теме». В общем, мнения разделились…

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: AP / Scanpix / LETA