В тайге Путин грелся в палатке с нарисованным камином. Шойгу никак не может этого забыть…

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«Вести.ру» : «Детали отпуска: такого Путин и Шойгу еще не видели»

«Детали отпуска: такого Путин и Шойгу еще не видели» «Газета.ру» : «Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью»

«Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью» «Фонтанка» : «Шойгу рассказал об увиденном в палатке Путина. Это напомнило ему о Буратино»

«Шойгу рассказал об увиденном в палатке Путина. Это напомнило ему о Буратино» «Москва.ру»: «„Мне это напомнило Буратино“: Шойгу указал на любопытную деталь в совместном походе с Путиным»

Что же там случилось?

В начале сентября президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ездили на отдых в сибирскую тайгу. А сейчас Шойгу вспомнил детали той поездки для программы «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир «России 1» 24 октября. Оказалось, больше всего министра удивил инфракрасный обогреватель в виде нарисованного камина, который висел в палатке президента. Телеканалы его уже показывали:

RT на русском

Когда Шойгу увидел в палатке нарисованный очаг, между ним и Путиным состоялся примерно такой диалог (мы его не придумали, а расшифровали по записи «России 1»):

Шойгу: Солидно!

Путин: Надо лучше работать. Будете жить лучше.

Шойгу: Ха-ха-ха! Мне больше всего у вас камин нравится!

Путин: Это камин, да. (Стучит по нарисованному камину.) Между прочим…

Шойгу: Ха-ха-ха!

Путин: Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь.

Прошло почти два месяца. Шойгу по-прежнему не может сдержать восторг

Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое… Но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: очаг, там золотой ключик и эта волшебная дверь и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес, потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг…

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой