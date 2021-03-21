Путин и Шойгу съездили в тайгу. И началось Одни СМИ в восторге от костюма президента и его прыжков с вездехода. Другие считают, сколько стоит и костюм, и вездеход
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу съездили на выходные в тайгу. Семиминутный сюжет без комментариев об этом показали на «России 24», фотографии опубликовал сайт Кремля. Судя по этим материалам, Путин и Шойгу гуляли по лесу, наблюдали за животными, пили чай, катались на вездеходе и зашли в мастерскую Шойгу, где министр занимается резьбой по дереву.
Российские СМИ превратили это событие в главную новость дня. Вот лишь некоторые заголовки:
- «Царьград»: «Таким Путина еще не видели: редкие кадры обнародовал кремлевский пул»
- «Российский Диалог»: «Путин показал прыжки с вездехода в тайге на фоне падений Байдена на трапе»
- «Москва.ру»: «Железная кружка, валенки и темно-бежевая одежда: Путин ввел моду на атрибуты и цвет для пикников-2021»
- News.ru: «Запах таежной весны: как Путин и Шойгу отдыхают в Сибири»
- «Вести»: «Шойгу показал Путину „барса“ и „дракона“»
- «Блокнот»: «Кремль показал покатушки Путина и Шойгу на вездеходе по тайге»
- «Невские новости»: «Личный водитель не нужен: Путин в стильном костюме покатал на вездеходе Шойгу по снежной тайге»
Кстати о стильном костюме. «Дождь» нашел куртку, похожую на зеленую куртку президента, в московском магазине бренда Carinthia. Эта модель стоит 40,2 тысячи рублей. Также канал нашел похожий костюм из бежевой овчины в «Мастерской кожи и меха» в Петербурге. Эта модель делается на заказ, поэтому ее стоимость неизвестна (хотя в комментариях группы мастерской во «ВКонтакте» сказано, что такой костюм может стоить от 50 до 70 тысяч рублей), сообщает «Дождь». Наконец, вездеход «Лось» на котором Путин и Шойгу катались по лесу, по данным канала, стоит от четырех до семи миллионов рублей.