Путин и Шойгу съездили в тайгу. И началось Одни СМИ в восторге от костюма президента и его прыжков с вездехода. Другие считают, сколько стоит и костюм, и вездеход 

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу съездили на выходные в тайгу. Семиминутный сюжет без комментариев об этом показали на «России 24», фотографии опубликовал сайт Кремля. Судя по этим материалам, Путин и Шойгу гуляли по лесу, наблюдали за животными, пили чай, катались на вездеходе и зашли в мастерскую Шойгу, где министр занимается резьбой по дереву.

Российские СМИ превратили это событие в главную новость дня. Вот лишь некоторые заголовки:

« Царьград » : «Таким Путина еще не видели: редкие кадры обнародовал кремлевский пул»

: «Таким Путина еще не видели: редкие кадры обнародовал кремлевский пул» « Российский Диалог » : «Путин показал прыжки с вездехода в тайге на фоне падений Байдена на трапе»

: «Путин показал прыжки с вездехода в тайге на фоне падений Байдена на трапе» « Москва.ру » : «Железная кружка, валенки и темно-бежевая одежда: Путин ввел моду на атрибуты и цвет для пикников-2021»

: «Железная кружка, валенки и темно-бежевая одежда: Путин ввел моду на атрибуты и цвет для пикников-2021» News.ru : «Запах таежной весны: как Путин и Шойгу отдыхают в Сибири»

«Запах таежной весны: как Путин и Шойгу отдыхают в Сибири» « Вести »: « Шойгу показал Путину „барса“ и „дракона“»

Шойгу показал Путину „барса“ и „дракона“» « Блокнот » : «Кремль показал покатушки Путина и Шойгу на вездеходе по тайге»

: «Кремль показал покатушки Путина и Шойгу на вездеходе по тайге» «Невские новости»: «Личный водитель не нужен: Путин в стильном костюме покатал на вездеходе Шойгу по снежной тайге»

Кстати о стильном костюме. «Дождь» нашел куртку, похожую на зеленую куртку президента, в московском магазине бренда Carinthia. Эта модель стоит 40,2 тысячи рублей. Также канал нашел похожий костюм из бежевой овчины в «Мастерской кожи и меха» в Петербурге. Эта модель делается на заказ, поэтому ее стоимость неизвестна (хотя в комментариях группы мастерской во «ВКонтакте» сказано, что такой костюм может стоить от 50 до 70 тысяч рублей), сообщает «Дождь». Наконец, вездеход «Лось» на котором Путин и Шойгу катались по лесу, по данным канала, стоит от четырех до семи миллионов рублей.

kremlin.ru

kremlin.ru

kremlin.ru

kremlin.ru