Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Выходные уже прошли, а поездка Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в тувинскую тайгу — это все еще главная тема в российских СМИ (наряду с троекратным падением президента США Джо Байдена на самолетном трапе).

Пришло время подвести итоги и разобраться, чего в политическом смысле добился Путин своими фото с чаепитием и роликами, на которых профессионально отряхивает ботинки от снега. Итак, три блистательные победы президента России — в заголовках и цитатах из материалов российских СМИ.

Победа первая, хвастливая 🇷🇺

Путин впечатлил западных партнеров — и снова умыл Байдена

«Южный Федеральный»: «Британцев сразило физическое состояние Путина, замеченное в тайге»

Больше всего впечатлила британских пользователей сети физическая форма главы российского государства. Комментаторы признали, что Путин имеет образ здорового, сильного и активного президента. Некоторые жители Британии признались, что им не слишком импонирует российский лидер, однако своими действиями он каждый раз показывает всем, что заслуживает уважения. <…> Было отмечено, что глава Белого дома сильно уступает Путину в вопросе физической формы и здоровья. Кто-то даже пошутил, что вскоре к Путину может присоединиться и Байден, правда, на инвалидном скутере.

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РИА Новости: «„Надо было пригласить Байдена“: британцев восхитил отдых Путина в тайге»

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«„Мы обречены“: британцы устыдились Байдена после отдыха Путина в тайге» «Царьград»: «В кремлевском пуле показали запрещенное для Байдена видео с Путиным: „Только не показывайте“»

Победа вторая, упреждающая 🇷🇺🇷🇺

Путин устрашил «российскую элиту» и намекнул на преемника

«Собеседник»: «„Президент нервирует элиты“: политолог раскрыл смысл поездки Путина в тайгу»

Как считает российский политолог Михаил Виноградов, смысл поездки Путина в тайгу заключается вовсе не в отдыхе, и даже не в попытке создать для внутреннего потребителя картинку с молодеющим и активным президентом. На самом деле, убежден специалист, все дело может крыться в развернувшейся в последнее время борьбе за право наследовать президентское кресло в будущем, и такая поездка, добавляет он, демонстрирует слабость всех возможных кандидатов, которых ранее прочили в преемники Путину, перед одним единственным — министром обороны. <…> «Подобные действия всегда заставляют понервничать остальные элиты, которые видят такого человека, насколько он приближен к Путину. А все, кто делает ставки на Мишустина, Собянина или Медведева — их это, конечно, волнует. Это создание своего рода управляемой напряженности», — подчеркнул [политолог Виноградов] в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Победа третья, самая блистательная 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Путин оставил Байдену завуалированное послание, а журналисты его расшифровали

«Общественная служба новостей»: «На столе у Путина в тайге обнаружили секретное послание Байдену»

На одном из кадров российский лидер сидит и пьет чай, однако, если обратить внимание на стол, то кроме мяса, овощей и стоящей солонки можно увидеть перечницу, которая упала. «Упавшая перечница — послание Байдену», — заявил у себя в Telegram-канале журналист и ведущий на канале «Спас» Роман Голованов. Он не стал уточнять, в чем именно заключалось послание, но «МК» предположил, что таким образом Путин обыграл падение Байдена при посадке в самолет. Выбор перечницы также обусловлен не случайно. В словаре Даля отмечается, что «перечник» или «перечница» называли тех, кто «во всем перечит, противник, спорщик, строптивец», добавили в издании.

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Победы поменьше — но тоже заслуживающие внимания

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