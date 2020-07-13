Раунд два: Владимир Путин раскрутил ручку во время совещания… Кого это волнует? Например, российские СМИ! Аналитика уже пошла
Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля Владимир Путин слегка раскрутил ручку. А до этого, в мае, президент бросил ручку на стол (скорее просто отложил, но да ладно!). Тогда российские СМИ написали сотни новостей об инциденте с ручкой и даже привлекли политологов, чтобы те помогли с изучением этого важнейшего государственного вопроса.
Стоило Путину повторно обратить внимание на ручку, и российские журналисты снова взялись за работу.
Что пишут в СМИ
- Anews: «Путин увлеченно раскручивал ручку на совещании по стратегическому развитию»
- «Комсомольская правда»: «Путин раскрутил ручку, которую бросил на стол на совещании по пожарам»
- «ПолитРоссия»: «Путин раскрутил брошенную на майском совещании ручку»
- «Рамблер»: «Раскрутивший ручку во время заседания Путин попал на видео»
- «Невские новости»: «Появилось видео, как Путин раскрутил ручку на совещании по нацпроектам»
А вот тут внимание на подводку.
Ну а что там эксперты, спросите вы? Тоже без дела не сидят. Вот так феномен раскрученной ручки объяснил психолог Валентин Денисов-Мельников: «По интонации, жестам и словам президента видно, что он хочет сказать: „переходите к сути, скажите что-нибудь по делу“. Руководители часто сталкиваются с тем, что подчиненные описывают ситуацию вместо того, чтобы рассказать о способах ее решения». Фух, вот теперь все понятно!
Что пишут в соцсетях
Удивительно, но аккаунт «Ручка Путина», созданный по мотивам майских новостей, все еще молчит.
Бонус! В предыдущих сериях
- «Лента.ру»: «Путин подбросил похожий на монету предмет и попал на видео»
- Online47: «„С удовольствием прислушиваюсь“: Владимир Путин — о критике в свой адрес»
- «Царьград»: «Путин одним жестом показал, как нельзя тратить бюджетные деньги»
- Woman.ru: «С груди Сергея Полунина исчезло тату с Путиным»
Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA