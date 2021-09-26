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Алексей Дружинин / Администрация президента России

Да, это случилось вновь: президент России Владимир Путин отправился в отпуск в сибирскую тайгу. И снова вместе со своим верным спутником — министром обороны Сергеем Шойгу. В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин устроил себе мини-отпуск в начале сентября — но фотографии из поездки опубликовали только сегодня. Телеканал «Россия 24», например, посвятил этому событию почти 12-минутный сюжет (с небольшим вкраплением ASMR в начале). А вот сюжет в новостях «Первого канала».

Новости на Первом Канале

Разумеется, это стало одной из главных тем дня в российских СМИ. Предлагаем не нарушать добрую традицию и насладиться лучшими заголовками.

«Московский комсомолец»: «Хорошая щучка»: Владимир Путин порыбачил на юге Красноярского края

«Царьград»: «Секретные кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге: «Солидно»»

StarHit: «Рыбалка, уха и планы о развитии Дальнего Востока. Как Путин и Шойгу провели отпуск в Сибири»

Pravda.ru: «Путин удивил Шойгу размером палатки и показал «камин»»

Снова «Царьград»: «Путин и смартфон: Неожиданные кадры отпуска президента» (и правда неожиданно! — прим. «Медузы»)

НТВ: «Я таких еще не видел»: что удивило Путина в сибирской тайге»

News.ru: «Сибирские каникулы: как Шойгу Путина в тайгу возил»

Одним из главных впечатлений российского президента, судя по его словам, стала встреча со стадом маралов — крупных оленей. «Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — прокомментировал инцидент Путин. Разумеется, это тоже послужило основой для драматичных заголовков.

Ura.ru: «Путин в отпуске с Шойгу столкнулся со смертельной опасностью»

«Росбалт»: «Стадо оленей чуть не сбило Путина в тайге»

Newinform: «Благородные олени едва не врезались в машину Путина в тайге»

«Слово и дело»: »«Олимпийские» маралы впечатлили Путина во время отдыха в сибирской тайге»

Как и в случае с мартовской поездкой Путина и Шойгу, отдельной темой для обсуждения стал внешний вид президента — точнее, как говорится, его look.

«Экономика сегодня»: «Охотничий look Путина собрали из одежды российских производителей»

«Политэксперт»: «Бюджетная версия отпускного «гардероба» Путина появилась в Сети»

«Слово и дело»: «Одеваемся как Путин: какую одежду выбрал президент для отпуска в Сибири»

Журналисты посчитали, что «основные элементы «отпускного» гардероба президента России стоят не более 16 000 рублей» — и особо отметили, что «хорошие ботинки не могут стоить дешево». Словом, без качественной аналитики не обошлось! Надеемся, завтра ее будет еще больше.

Алексей Дружинин / Администрация президента России

Алексей Дружинин / Администрация президента России

Алексей Дружинин / Администрация президента России

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