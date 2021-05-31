«Запад делает все для того, чтобы разжечь новые очаги нестабильности» Корреспондент «Москва. Кремль. Путин» выдал мощнейшую аналитику по коробку спичек

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Специальный корреспондент программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, автор того самого сюжета про невероятный трюк Путина с карандашом, взял новые высоты профессии. Ведущий усмотрел скрытые смыслы в спичках, лежавших у камина в зале переговоров, где встречались Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Никто и никогда не обращал внимание, но спички у камина в зале переговоров изготовлены в марте 2014 года, — заявил Зарубин, показывая в камеру коробок. — Именно тогда напряжение на международной арене стало стремительно усиливаться. Все эти годы Запад делает все для того, чтобы разжечь новые очаги нестабильности на постсоветском пространстве».

В общем, аналитика явно удалась. Это что-то на уровне упавшей перечницы, символизировавшей президента США Джо Байдена. А может даже выше.

Насладиться полной версией передачи «Москва. Кремль. Путин» с рассуждениями о спичках можно вот здесь (нужный момент начинается на 4:36).

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Фото в анонсе: Shutterstock.com