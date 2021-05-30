Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Провластные СМИ — в восторге от президентов и дельфинов. В соцсетях — мемы о любви и «Титанике»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двухдневную встречу в Сочи. Они договорились о втором транше российского кредита для Беларуси и открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, а также обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ее судьба «небезразлична» Кремлю и МИД РФ будет «самым внимательным образом» отслеживать судьбу дела Сапеги.
Первый день встречи был посвящен официальным переговорам, второй — неформальным. Среди прочего Лукашенко и Путин пообедали на яхте в Черном море. Лукашенко сопровождал его младший сын Николай.
Российские провластные СМИ по традиции превратили в новости даже самые мелкие детали встречи президента с белорусским коллегой. И сделали это в своем неповторимом стиле. Вот лишь некоторые заголовки (кажется, особенно журналистов поразило то, что во время прогулки на яхте президенты увидели дельфинов):
- «Невские новости»: «Смеялись, любовались дельфинами: как прошла неофициальная часть встречи Путина и Лукашенко»
- «Царьград»: «Закрытую встречу Путина и Лукашенко посетили дельфины. Боевые?»
- РИА ФАН: «Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома»
Не успела встреча завершиться, как появилась мощнейшая аналитика. Судите сами:
- РИА ФАН: «Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию»
- «Царьград»: «Песков сделал намек, что Белоруссия — это Россия»
- «Вести»: «Всплеск эмоций: поможет ли Россия Белоруссии преодолеть кризис»
Главное помнить, что Владимир Путин ничего не делает и не говорит просто так. Например, отдельно «аналитики» обсудили то, что Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Предварительный вывод — это хороший «сигнал» для отношений двух стран.
Ну и главное — мемы о встрече (конечно же, все вспоминают «Титаник»).