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Сергей Ильин / Пресс-служба президента РФ / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двухдневную встречу в Сочи. Они договорились о втором транше российского кредита для Беларуси и открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, а также обсудили задержание россиянки . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ее судьба «небезразлична» Кремлю и МИД РФ будет «самым внимательным образом» отслеживать судьбу дела Сапеги.

Первый день встречи был посвящен официальным переговорам, второй — неформальным. Среди прочего Лукашенко и Путин пообедали на яхте в Черном море. Лукашенко сопровождал его младший сын Николай.

Вот как это выглядело Лукашенко и его сын обедают с Путиным на яхте. Фотография

Российские провластные СМИ по традиции превратили в новости даже самые мелкие детали встречи президента с белорусским коллегой. И сделали это в своем неповторимом стиле. Вот лишь некоторые заголовки (кажется, особенно журналистов поразило то, что во время прогулки на яхте президенты увидели дельфинов):

« Невские новости » : «Смеялись, любовались дельфинами: как прошла неофициальная часть встречи Путина и Лукашенко»

: «Смеялись, любовались дельфинами: как прошла неофициальная часть встречи Путина и Лукашенко» « Царьград » : «Закрытую встречу Путина и Лукашенко посетили дельфины. Боевые?»

: «Закрытую встречу Путина и Лукашенко посетили дельфины. Боевые?» РИА ФАН: «Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома»

Не успела встреча завершиться, как появилась мощнейшая аналитика. Судите сами:

РИА ФАН : «Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию»

: «Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию» « Царьград » : «Песков сделал намек, что Белоруссия — это Россия»

: «Песков сделал намек, что Белоруссия — это Россия» «Вести»: «Всплеск эмоций: поможет ли Россия Белоруссии преодолеть кризис»

Главное помнить, что Владимир Путин ничего не делает и не говорит просто так. Например, отдельно «аналитики» обсудили то, что Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Предварительный вывод — это хороший «сигнал» для отношений двух стран.

Ну и главное — мемы о встрече (конечно же, все вспоминают «Титаник»).

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