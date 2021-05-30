Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

шапито

Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Провластные СМИ — в восторге от президентов и дельфинов. В соцсетях — мемы о любви и «Титанике»

Источник: Meduza
Сергей Ильин / Пресс-служба президента РФ / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двухдневную встречу в Сочи. Они договорились о втором транше российского кредита для Беларуси и открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, а также обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ее судьба «небезразлична» Кремлю и МИД РФ будет «самым внимательным образом» отслеживать судьбу дела Сапеги.

Первый день встречи был посвящен официальным переговорам, второй — неформальным. Среди прочего Лукашенко и Путин пообедали на яхте в Черном море. Лукашенко сопровождал его младший сын Николай.

Вот как это выглядело

Российские провластные СМИ по традиции превратили в новости даже самые мелкие детали встречи президента с белорусским коллегой. И сделали это в своем неповторимом стиле. Вот лишь некоторые заголовки (кажется, особенно журналистов поразило то, что во время прогулки на яхте президенты увидели дельфинов):

  • «Невские новости»: «Смеялись, любовались дельфинами: как прошла неофициальная часть встречи Путина и Лукашенко»
  • «Царьград»: «Закрытую встречу Путина и Лукашенко посетили дельфины. Боевые?»
  • РИА ФАН: «Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома»

Не успела встреча завершиться, как появилась мощнейшая аналитика. Судите сами:

  • РИА ФАН: «Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию»
  • «Царьград»: «Песков сделал намек, что Белоруссия — это Россия»
  • «Вести»: «Всплеск эмоций: поможет ли Россия Белоруссии преодолеть кризис»

Главное помнить, что Владимир Путин ничего не делает и не говорит просто так. Например, отдельно «аналитики» обсудили то, что Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Предварительный вывод — это хороший «сигнал» для отношений двух стран.

Ну и главное — мемы о встрече (конечно же, все вспоминают «Титаник»).

Читайте также

Неужели в Кремле не понимают, что поход Путина с Шойгу в тайгу — это просто смешно?  Максим Трудолюбов объясняет, почему авторитаризм не боится анекдотов и мемов

Читайте также

Неужели в Кремле не понимают, что поход Путина с Шойгу в тайгу — это просто смешно?  Максим Трудолюбов объясняет, почему авторитаризм не боится анекдотов и мемов

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег
Реклама