Кремль рассказал о переговорах Путина и Лукашенко. Они совершили морскую прогулку и обсудили дело Софьи Сапеги

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об итогах двухдневных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Они обсудили, в частности, в Минске и последовавшие за ней ограничения для белорусской авиакомпании «Белавиа», выделение Беларуси второго транша российского кредита, а также задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги.

«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также принимаем во внимание тот факт, что у нее действительно есть вид на жительство в Белоруссии», — сказал Песков. Он добавил, что Путин поручил МИД РФ «самым внимательным образом» отслеживать судьбу дела Сапеги.

Песков также добавил, что во второй день переговоров Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку. Фото с нее выложил связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

«Пул первого» также сообщил, что Путин и Лукашенко достигли договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. В первый день его встреча с Путиным длилась пять часов. Об итогах первого дня переговоров Кремль не сообщал.

Это уже третья личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с начала 2021 года. Первая прошла в феврале в Сочи, вторая — в апреле в Москве.

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