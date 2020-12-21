Россия одобрила Беларуси кредит на миллиард долларов

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на сумму миллиард долларов. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Москва предоставит Минску кредит двумя траншами по 500 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах.

В сентябре президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Сочи пообещал выдать Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов.

Позднее министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что Беларусь получит миллиард долларов от России и еще 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Кредит от ЕФСР Минск получил в октябре. Силуанов говорил, что за счет этих денег Беларусь полностью погасит долг за поставки газа перед «Газпромом», составляющий более 300 миллионов долларов.

В середине декабря Лукашенко заявил, что Беларусь выплатила «Газпрому» 200 миллионов долларов за счет кредита ЕФСР.

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