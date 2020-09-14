О чем Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили под камеры на переговорах в Сочи Максимально коротко

Владимир Путин. Мы за то, чтобы белорусы сами без подсказок извне разобрались в ситуации. Я считаю, что начать работу по изменению белорусской конституции — это своевременно и целесообразно. Россия остается приверженной всем договоренностям в рамках ОДКБ и Союзного государства, мы выполним все свои обязательства. Мы дадим Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов и продолжим взаимодействие в оборонной сфере. Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу вакцину от коронавируса. Александр Григорьевич, я рад вас видеть, добро пожаловать.

Александр Лукашенко. Я вам все расскажу о ситуации в Белоруссии — на самом деле там все не так, как рассказывают СМИ. У нас люди по выходным выходят на улицы, мы для них освобождаем часть Минска, чтобы они могли пройтись. Вы нас поддержали, и я благодарен. Друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам. Если за пределами западных границ кому-то хочется почесать руки, мы готовы в любой момент. Никому не позволено бряцать оружием на границе Союзного государства. НАТО с нами не считается, проводит учения тогда, когда хочет. Поэтому мы тоже будем. Нам важно не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда мы пытались умиротворить врага. Россия — наш старший брат. Наши государства и наши народы всегда будут дружественными.

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Meduza

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Андрей Стасевич / БелТА / AFP / Scanpix / LETA