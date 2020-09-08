Власти Беларуси разработали план выхода из кризиса. Они собираются изменить Конституцию и провести новые выборы к 2022 году

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко (слева), премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Минске. 3 сентября 2020 года EPA / Scanpix / LETA

Власти Беларуси представили России и план по выходу из внутриполитического кризиса, сообщает РБК. План предусматривает, что до 2022 года в Конституцию Беларуси внесут поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

28 августа в Вене прошло специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, посвященное ситуации в Белоруссии. На нем выступил представитель Минска, рассказали два собеседника РБК, видевшие текст его заявления. Выступавший заявил, что конституционная реформа — это единственный способ провести новые выборы до истечения очередного, шестого по счету, пятилетнего срока Александра Лукашенко.

Представитель Минска также заверил, что в ходе конституционной реформы произойдет либерализация политической системы Беларуси, повысится роль партий, изменится избирательное законодательство (как именно, РБК не уточняет). Поправки в Конституцию планируется принять на референдуме — как и обещал Лукашенко еще до президентских выборов.

Проект поправок к Конституции Беларуси уже готов. Его разработали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя суда Наталии Карпович. Однако Лукашенко его еще не одобрил, сказал РБК источник в одном из российских министерств, который, как пишет издание, «работает на белорусском направлении».

По словам собеседников РБК, тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году поднималась также на переговорах руководителей МИД России и Беларуси 2 сентября. «По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке», — сказал один из источников РБК. Он отметил, что до новых выборов Лукашенко нужно обеспечить себе гарантии безопасности.

Лукашенко уже неоднократно заявлял, что допускает внеочередные выборы в Беларуси только после проведения конституционной реформы. Он говорит об этой реформе с 2016 года, но не называет конкретных сроков ее проведения. Лукашенко также обещал, что проект новой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Пока он не представлен публике.

Пересказала Ольга Корелина