Лукашенко обвинил «небольшой класс буржуйчиков» в попытке захватить власть и объяснил, зачем ему автомат Краткий пересказ его интервью российским СМИ

Протесты в Беларуси направляют американцы через Чехию и Польшу. Именно они стоят за . Их главная цель — Россия. Но есть и внутренние причины для недовольства. В стране сформировался небольшой класс буржуйчиков, которые хотят захватить власть. Мария Колесникова планировала сбежать к сестре в Украину. Я как пограничник считаю, что ее задержали правильно. С Координационным советом оппозиции я разговаривать не буду. То, что он , — это катастрофа. Сотрудников ОМОНа нельзя упрекать в массовых избиениях в первые дни протестов: они защищали страну от блицкрига. За меня проголосовало большинство. Я готов провести досрочные президентские выборы — но после . И я готов продолжать интеграцию с Россией — но после того, как реально заработают уже существующие институты Союзного государства. Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не сбежал и готов защищать страну до конца. Да, возможно, я немного пересидел, но только я сейчас могу защитить белорусов. Я четверть века обустраивал страну и просто так не уйду. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!

Пересказ сделан по цитатам, которые привели российские журналисты Евгений Рожков (1, 2, 3) и Роман Бабаян (1, 2, 3, 4, 5), бравшие интервью у Лукашенко, и по фрагменту интервью, опубликованному RT. Полностью интервью пока не выложено.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Николай Петров / BelTA / Reuters / Scanpix / LETA