Александр Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси. Об этом в эфире «России 1» заявил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков после интервью Лукашенко российским СМИ.

По словам Рожкова, во время интервью Лукашенко спросили о причинах протестов в Беларуси. Тот назвал основной причиной внешнее влияние — в частности, со стороны американцев. Но при этом признал, что есть и внутренние причины для недовольства белорусов.

«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов“», — рассказал Рожков.

Журналист добавил, что второй внутренней причиной протестов Лукашенко назвал то, что в Беларуси выросло два новых поколения, и «сформировался этот небольшой класс буржуев». «Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти», — передал мнение Лукашенко Рожков.

Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью российским СМИ в Минске. Кроме Евгения Рожкова, с Лукашенко беседовали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них в шестой раз, набрав 80% голосов. При этом СМИ и наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях. После выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.