Марию Колесникову задержали на границе с Украиной через сутки после того, как она пропала в Минске. Главное

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Один из лидеров белорусской оппозиции задержана утром 8 сентября на белорусско-украинской границе, заявили в Государственном пограничном комитете Беларуси. Там утверждают, что Колесникова и двое членов Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов ехали на автомобиле между белорусскими и украинскими пунктами пропуска. Заметив пограничника, говорят в комитете, автомобиль резко ускорился и покинул территорию Беларуси, при этом Колесникову якобы «выпихнули» из машины. В погранслужбе Украины заявили, что Кравцов и Родненков прибыли на украинский пункт пропуска, прошли пограничный контроль и проследовали на территорию Украины. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Кравцов и Родненков якобы задержаны, но украинская сторона это отрицает.

Марию Колесникову пытались насильно депортировать из Беларуси, но она порвала свой паспорт, и пограничники не пропустили ее, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что Родненков и Кравцов, сопровождавшие Колесникову, были выдворены из Беларуси. «Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны», — утверждает Геращенко. По его словам, Мария Колесникова помешала своей депортации. Геращенко не уточнил, что сделала Колесникова.

Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить Марию Колесникову, как и остальных задержанных членов Координационного совета и политических заключенных. «Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», — заявила Тихановская.

Мария Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси, только если насильно, заявил ее адвокат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак. Он рассказал, что 6 сентября вместе с Колесниковой, Кравцовым и Родненковым обсуждал, как поступить, если им, как и оппозиционерам , предложат на выбор: уехать из страны или попасть под репрессии. «У Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером [6 сентября] она была абсолютно в этом уверена», — сказал Знак. Он считает, что Колесникову должны скоро отпустить, поскольку оснований для ее задержания нет.

Александр Лукашенко заявил, что Марию Колесникову задержали правильно. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам, его слова привел корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков. «Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — сказал Рожков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Интервью с Лукашенко пока не вышло.

Государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, где Иван Кравцов заявил, что принял решение уехать из страны. Его выложил телеграм-канал белорусского Агентства телевизионных новостей (АТН) — подразделение государственного телеканала «Беларусь-1». Запись со словами Кравцова также опубликовало государственное агентство «Белта». При каких обстоятельствах был записан ролик, неизвестно. Сам Кравцов это видео пока не комментировал. В телеграме АТН также появилось видео о том, как Колесникова, Родненков и Кравцов якобы прорывают границу: на записи легковой автомобиль спокойно проезжает через пропускной пункт.

В Кремле заявили, что надеются на разъяснения от Беларуси по поводу случившегося с Марией Колесниковой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что похищение людей «никоим образом нельзя одобрить», но похищения нужно отличать от задержаний людей. «Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим, собственно, какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», — сказал Песков.

За день до задержания, 7 сентября, Колесникова, Родненков и Кравцов перестали выходить на связь. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову в центре Минска и затащили ее в темный микроавтобус с надписью «Связь», после чего увезли в неизвестном направлении. В МВД, СК и Комитете госконтроля говорили, что не знают о задержании Колесниковой, в КГБ Беларуси это не комментировали. Вечером 7 сентября родственники Колесниковой подали в милицию заявление об ее исчезновении.

Больше об исчезновении Колесниковой В Минске пропала Мария Колесникова — один из лидеров белорусской оппозиции Есть как минимум один свидетель ее похищения; силовики говорят, что они ни при чем

Александр Бакланов