Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, пытаясь «убежать» из страны. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам, слова Лукашенко привел корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — сказал Рожков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Утром 8 сентября Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что Колесникову задержали на границе с Украиной. Это произошло на следующий день после того, как она пропала в центре Минска. По информации «Интерфакса», Колесникову пытались насильно вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт, после чего пограничники отказались пропустить ее.