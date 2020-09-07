Tut.By / AP / Scanpix / LETA

Утром 7 сентября в Минске похитили Марию Колесникову — члена президиума белорусского координационного совета оппозиции. Это произошло в центре города возле Национального художественного музея. Как пишет Tut.by со ссылкой на рассказ очевидицы, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову и затащили ее в темный микроавтобус с надписью «Связь». Колесникову похитили около десяти часов утра — с тех пор она перестала отвечать на звонки, хотя ее телефон не выключен. Примерно в то же время пропала связь с пресс-секретарем координационного совета (КС) Антоном Роднянковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

Белорусские силовики заявили, что они ни при чем. МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля утверждают, что не имеют информации о задержании Колесниковой. В ГУВД Минска сразу после сообщений об исчезновении Колесниковой заявили, что проверяют «поступившие по этому поводу обращения», и дальнейших комментариев не давали. Пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, отказался уточнить, пересекала ли Колесникова границу, сославшись на конфиденциальность этой информации. За два дня до этого из Белоруссии другого члена президиума КС оппозиции Ольгу Ковалькову. Пресс-служба КГБ, отмечает РИА Новости, недоступна для комментариев.

Светлана Тихановская возложила ответственность за похищения на власти Белоруссии. «Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов», — заявила Тихановская. В пресс-службе КС заявили, что «в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора». Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что в ближайшее время родственники подадут заявление в правоохранительные органы о ее исчезновении.

Обновлено. Родные Колесниковой подали заявление о ее пропаже. Милиция приступила к поискам.

ЕС обвинил власти Белоруссии в «произвольных арестах и похищениях по политическим мотивам». Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он потребовал от официального Минска «прекратить нарушать собственные законы и обязательства». Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что белорусские власти действуют «чуть ли не методами НКВД». «Это циничное поведение, к которому нельзя относиться терпимо», — сказал он.

На свободе в Белоруссии остаются только двое из семи членов президиума координационного совета оппозиции — это нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич и юрист Максим Знак (они в конце августа побывали на допросах в СК по уголовному делу, возбужденному после создания совета). Павел Латушко 2 сентября уехал в Польшу, через несколько дней он рассказал, что в КГБ поставили ему ультиматум: либо он покидает страну, либо становится фигурантом уголовного дела. Ольгу Ковалькову вывезли из страны насильно — до этого ее арестовали на 25 суток. Сергей Дылевский, также арестованный на 25 суток, отбывает наказание в изоляторе на Окрестина. Лилия Власова задержана в рамках уголовного дела.

Григорий Левченко