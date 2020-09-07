Белорусская милиция начала поиски члена президиума КС оппозиции Марии Колесниковой
Источник: Виктор Бабарико
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Родные члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже, сообщил штаб бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Как пояснили в штабе, милиция уже занялась поисками Колесниковой.
Связь с Колесниковой пропала утром 7 сентября. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову в центре Минска и затащили ее в темный микроавтобус с надписью «Связь».
МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля утверждают, что не имеют информации о задержании Колесниковой. КГБ Белоруссии ситуацию не комментировал.
Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем координационного совета Антоном Роднянковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.