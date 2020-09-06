«Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!» В Минске десятки тысяч белорусов вышли на «Марш единства». После акции начались задержания

TUT.BY / AFP / Scanpix / LETA

6 сентября в Минске прошел многотысячный «Марш единства» — протестующие против итогов выборов президента четвертое воскресенье подряд вышли на улицы белорусской столицы. МВД Беларуси заранее предупредило, что примет меры по «недопущению противоправных действий». С утра в городе появилась дополнительная спецтехника, на центральные проспекты вышли усиленные наряды милиции. Площадь Независимости, где изначально намеревались собраться митингующие, оцепили омоновцы. Другие площади также заняли силовики и обнесли их колючей проволокой.

Протестующие добирались в центр колоннами из различных районов Минска. Милиция начала единичные задержания людей еще на подступах к шествию. Около 14:30 колонны соединились на проспекте Независимости, полностью заполнив его. Дорогу к площади им преградил массированный кордон омоновцев. После этого протестующие двинулись уже по привычному маршруту — по улице Ленина к стеле «Минск — город-герой», а оттуда по проспекту Победителей к Дворцу Независимости, резиденции Александра Лукашенко. Толпа митингующих растянулась по всему проспекту.

Когда люди подошли к резиденции президента, их встретил кордон из омоновцев, колючей проволоки и десятка БТР. Находился ли там Александр Лукашенко, неизвестно. В это время начался сильный дождь, но демонстранты не стали уходить — они скандировали лозунги «Пусти к себе погреться!», «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!» и «Нам никто не платит». Протестующие вели себя мирно, но к концу акции, около 18:00, когда большинство людей стали расходиться, некоторые участники расписали щиты кордона омоновцев нецензурными лозунгами — после этого силовики пустили в их сторону газ.

В «Марше единства», по оценкам «Интерфакса» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек. Онлайн-платформа «Голос», предложившая вести электронный подсчет митингующих через специальный чат-бот, насчитала не менее 150 тысяч демонстрантов по всей стране. МВД Беларуси пока не озвучивало свои оценки. Там лишь заявили, что чрезвычайных происшествий в ходе митинга оппозиции не зафиксировано и «ситуация контролируема».

По завершении марша милиция стала подкарауливать и задерживать участников акции в других центральных районах — на проспекте Победителей, в парке Победы, на площади Победы, на улицах Ленина и Немиге. Кроме того, на улицах появились неизвестные люди в штатском и в масках, которые гнались за протестующими и избивали их дубинками. На улице Немига они разбили витрины в местном кафе, где укрывались участники мирной акции. При этом, согласно информации издания «Наша нива», человеком, который лично разбивал витрину кафе, оказался начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, полковник милиции Николай Карпенков. По данным правозащитного центра «Весна», за день в Минске задержаны как минимум 179 человек.

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Акции протеста проходили и в других городах республики — Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах. Известно о жестких задержаниях в Бресте и Гродно. В Витебске, по данным МВД, задержаны 10 человек — один из них ударил сотрудника милиции по голове и распылил слезоточивый газ, заведено уголовное дело. Пресс-секретарь ведомства заявила РИА Новости, что по всей стране задержаны сотни человек. Точное число обещают озвучить в понедельник.