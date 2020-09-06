ягуляю. Белорусов, участвующих в уличных протестах, подсчитают с помощью чат-бота

Независимая онлайн-платформа «Голос» запустила проект #ягуляю, в рамках которого собирается подсчитать реальное число участников мирных протестных акций в Минске и других городах Беларуси.

Для этого жителям страны, участвующих в протестах, нужно зарегистироваться в чат-боте проекта в Telegram или Viber и, выйдя на митинг, отправить боту команду /ягуляю.

Эта функция начала действовать с 6 сентября — сегодня в Минске запланирована очередная протестная акция граждан, не согласных с официальными результатами выборов президента Беларуси.

Результаты будут публиковаться на сайте проекта в режиме реального времени. На момент написания заметки на платформе зарегистрировались более 1,2 миллиона жителей Беларуси. Более 60 тысяч человек сообщили, что выйдут на акции протеста 6 сентября.

Платформа «Голос» была создана для альтернативного подсчета итогов президентских выборов в Беларуси. После выборов более миллиона белорусов прислали в «Голос» фотографии своих бюллетеней — результаты этого подсчета сильно отличаются от официальных данных ЦИК, отдавшего победу Александру Лукашенко.