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Лукашенко держится за власть или не держится? Следите за «посиневшими пальцами»
11:08, 1 сентября 2020
Источник: Meduza
1 сентября Александр Лукашенко
заявил
, что «напрягается» лишь по одному вопросу: он хочет защитить Беларусь, которую поднял «из руин и пепла», и стремится не допустить, чтобы страну, которую он «лепил на обломках империи», порезали на куски. Он в
который
раз
подчеркнул, что не держится за власть «посиневшими пальцами». Ранее Лукашенко
стал
единственным кандидатом в президенты Беларуси, который признал результаты выборов, — по версии ЦИК, в них победил именно он. Лукашенко неоднократно
оскорблял
участников демонстраций, начавшихся после выборов, и
говорил
, что Координационный совет белорусской оппозиции, созданный для «трансфера власти», пытается эту власть захватить.
Фото в анонсе: Николай Петров / BelTA / AP / Scanpix / LETA
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