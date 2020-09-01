Перейти к материалам
новости

Лукашенко держится за власть или не держится? Следите за «посиневшими пальцами»

Источник: Meduza
1 сентября Александр Лукашенко <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-menja-bespokoit-ne-vlast-ja-prosto-ne-hochu-chtoby-stranu-porezali-na-kuski-405003-2020/" target="_blank">заявил</a>, что «напрягается» лишь по одному вопросу: он хочет защитить Беларусь, которую поднял «из руин и пепла», и стремится не допустить, чтобы страну, которую он «лепил на обломках империи», порезали на куски. Он в <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-priznanii-vyborov-ja-po-etomu-povodu-paritsja-ne-privyk-369447-2019/" target="_blank">который</a> <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-esli-my-pojdem-po-navjazannym-stsenarijam-zagranichnyh-kuklovodov-to-perestanem-byt-397158-2020/" target="_blank">раз</a> подчеркнул, что не держится за власть «посиневшими пальцами». Ранее Лукашенко <a href="https://meduza.io/news/2020/08/12/vse-kandidaty-v-prezidenty-belarusi-krome-lukashenko-reshili-obzhalovat-rezultaty-vyborov" target="_blank">стал</a> единственным кандидатом в президенты Беларуси, который признал результаты выборов, — по версии ЦИК, в них победил именно он. Лукашенко неоднократно <a href="https://meduza.io/short/2020/08/12/ovtsy-i-bezrabotnye-s-kriminalnym-proshlym-vot-chto-govorit-lukashenko-ob-uchastnikah-protestov" target="_blank">оскорблял</a> участников демонстраций, начавшихся после выборов, и <a href="https://meduza.io/news/2020/08/18/lukashenko-schel-sozdanie-koordinatsionnogo-soveta-oppozitsii-popytkoy-zahvata-vlasti" target="_blank">говорил</a>, что Координационный совет белорусской оппозиции, созданный для «трансфера власти», пытается эту власть захватить.
1 сентября Александр Лукашенко заявил, что «напрягается» лишь по одному вопросу: он хочет защитить Беларусь, которую поднял «из руин и пепла», и стремится не допустить, чтобы страну, которую он «лепил на обломках империи», порезали на куски. Он в который раз подчеркнул, что не держится за власть «посиневшими пальцами». Ранее Лукашенко стал единственным кандидатом в президенты Беларуси, который признал результаты выборов, — по версии ЦИК, в них победил именно он. Лукашенко неоднократно оскорблял участников демонстраций, начавшихся после выборов, и говорил, что Координационный совет белорусской оппозиции, созданный для «трансфера власти», пытается эту власть захватить.

Фото в анонсе: Николай Петров / BelTA / AP / Scanpix / LETA