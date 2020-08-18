Лукашенко счел создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

Создание координационного совета белорусской оппозиции — это попытка захвата власти, полагает президент Белорусии Александр Лукашенко. Его слова приводит tut.by.

«Требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

По его мнению, совет состоит «из бывших прикорытников (людей, побывавших у власти — прим. „Медузы“)», передает Европейское радио для Белоруссии. «Там [в совете] бывшие, обиженные <…> и откровенные нацисты», — приводит телеграм-канал радиостанции слова Лукашенко.

Светлана Тихановская, занявшая, по данным ЦИК Белоруссии, второе место на выборах президента страны, объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти» 14 августа 2020 года.

В совет, по словам Тихановской, войдут представители гражданского общества, «уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела».

Совет частично сформировали 17 августа. В него вошли в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико.