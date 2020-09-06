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Стотысячный «Марш единства» в Минске. Фотография
15:02, 6 сентября 2020
Источник: Meduza
6 сентября в Минске прошел «Марш единства» — новая протестная акция граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов. Демонстранты прошли от проспекта Независимости к стеле «Минск — город-герой», а затем к резиденции Александра Лукашенко. По оценкам наблюдателей, в марше приняли участие не менее 100 тысяч человек. Правозащитники
сообщают
о задержании более 100 демонстрантов.
TUT.BY / AFP / Scanpix / LETA
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