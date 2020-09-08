Лукашенко спросили о массовых избиениях протестующих в Беларуси. Он ответил, что сотрудники ОМОН «защитили страну от блицкрига»

Александра Лукашенко во время интервью российским СМИ спросили в том числе о жестком разгоне протестов в первые дни после президентских выборов и массовых избиениях граждан. Лукашенко ответил, что сотрудников ОМОНа «нельзя упрекать, потому что они защитили страну от блицкрига». Об этом в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал один из участников интервью Лукашенко, корреспондент ВГТРК Евгений Рожков.

«По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, избивали в том числе журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев тут нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига. И действительно тогда отстояли страну, это его истинное мнение. А переборы [с применением силы] были, и он со всеми будет разбираться, он нам это обещал. Особенно со случаями избиения журналистов, в том числе российских», — сказал Рожков.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, после которых начались массовые акции с требованием отставки Александра Лукашенко. В первые несколько дней протесты сопровождались жесткими разгонами, массовыми задержаниями, избиениями задержанных. В ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими.

Среди задержанных в первые дни протестов оказались граждане России, в том числе освещавшие протесты журналисты РИА Новости, «Дождя», Znak.com, Daily Storm и спецкор «Медузы» Максим Солопов.

Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью российским СМИ в Минске. Кроме Евгения Рожкова, с Лукашенко беседовали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.