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Почему Лукашенко не может уйти в отставку? Отвечает сам Лукашенко

Источник: Meduza
8 сентября Александр Лукашенко <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-daet-intervjju-veduschim-rossijskim-smi-405900-2020/" target="_blank">дал</a> в Минске интервью представителям четырех российских СМИ. В ходе него он, в частности, <a href="https://meduza.io/news/2020/09/08/on-skazal-da-vozmozhno-ya-nemnogo-peresidel-korrespondent-vgtrk-evgeniy-rozhkov-ob-intervyu-s-lukashenko" target="_blank">признал</a>, что «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси. Но при этом заявил, что просто так не уйдет со своего поста. Цитату из разговора <a href="https://t.me/robabayan/1329" target="_blank">приводит</a> главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший в беседе с Лукашенко. Само интервью пока не опубликовано.
8 сентября Александр Лукашенко дал в Минске интервью представителям четырех российских СМИ. В ходе него он, в частности, признал, что «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси. Но при этом заявил, что просто так не уйдет со своего поста. Цитату из разговора приводит главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший в беседе с Лукашенко. Само интервью пока не опубликовано.

Фото в анонсе: Николай Петров / БелТА / Reuters / Scanpix / LETA