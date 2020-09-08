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Почему Лукашенко не может уйти в отставку? Отвечает сам Лукашенко
11:29, 8 сентября 2020
Источник: Meduza
8 сентября Александр Лукашенко
дал
в Минске интервью представителям четырех российских СМИ. В ходе него он, в частности,
признал
, что «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси. Но при этом заявил, что просто так не уйдет со своего поста. Цитату из разговора
приводит
главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший в беседе с Лукашенко. Само интервью пока не опубликовано.
Фото в анонсе: Николай Петров / БелТА / Reuters / Scanpix / LETA
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