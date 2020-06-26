Лукашенко пообещал провести референдум по изменению Конституции Белоруссии. Он менял ее уже дважды

В Белоруссии пройдет референдум по поводу внесения изменений в Конституцию. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«[Конституция] будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти», — сказал белорусский президент.

По его словам, поправки к Конституции подготовят за два года. «Несколько вариантов мне уже предложено. Они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что против возврата к Конституции 1994 года. За это выступал его соперник на президентских выборах Виктор Бабарико.

«Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые „альтернативные“ ни предлагали: „Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию“», — сказал Лукашенко.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. Лукашенко вносил в нее изменения в 1996 и 2004 годах. В результате были серьезно расширены полномочия президента и снято ограничение на число президентских сроков.

О возможности очередного изменения Конституции Лукашенко говорит с 2016 года. Поправки в Основной закон Белоруссии можно внести через голосование в парламенте или референдум (некоторые разделы Конституции можно изменить только через референдум). Его может инициировать президент, парламент или граждане, если они соберут 450 тысяч подписей. Предыдущие два раза изменения в Конституцию принимались на референдумах, инициированных Лукашенко.

Виктор Бабарико — соперник Лукашенко на президентских выборах, которые пройдут 9 августа, — обещал в случае избрания вернуть Белоруссию к Конституции 1994 года. 18 июня Бабарико был задержан по делу о махинациях в Белгазпромбанке, который он раньше возглавлял. На следующий день штаб Бабарико выпустил заранее записанное видеообращение, в котором кандидат предложил собрать подписи для референдума по изменению Конституции.