Лукашенко и Путин провели переговоры в Сочи (третьи с начала года). Они продолжались больше пяти часов
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В Сочи завершилась встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Переговоры Лукашенко и Путина длились 5 часов 15 минут, сообщил связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».
Итоги переговоров станут известны 29 мая, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на журналистов кремлевского пула.
Перед началом переговоров Лукашенко затронул тему экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и последовавшую за этим критику европейских стран в адрес Беларуси. «Я покажу вам некоторые документы. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», — заявил Лукашенко, обращаясь к Путину.
Это уже третья личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с начала 2021 года. Первая прошла в феврале в Сочи, вторая — в апреле в Москве.