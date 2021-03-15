Провластные российские журналисты готовы бесконечно хвалить Владимира Путина — особенно если дело касается канцелярских принадлежностей. Про брошенную в гневе ручку уже было (и не раз!), теперь пора восхищаться пойманным карандашом. Во время совещания с членами правительства Путин поймал карандаш, который грозил укатиться со стола. Президент этого не допустил — и дал очередной повод для гордости.

Трюк впечатлил специального корреспондента программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, которая выходит на «России 1». Он уделил инциденту с карандашом пару секунд в эфире передачи: «Интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками „Путин бросил ручку“. А вот реальные кадры как он поймал улетевший было со стола карандаш».

ОРАК БАБАМА

Автор передачи Владимир Соловьев поддержал восхищение коллеги. «Ну карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная, — похвалил Соловьев. — Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят».

Кроме того, Соловьев поинтересовался у Зарубина — а может ли он повторить трюк с пойманным карандашом? Зарубин улыбнулся и ответил, что нет, подобное ему не по силам. «Павел, надо как можно больше заниматься спортом», — посоветовал Соловьев. А потом добавил, что, впрочем, его коллега и без этого «в прекрасной форме».