«Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента». Reuters узнал, почему Путина и Макрона на переговорах разделял четырехметровый стол

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров соблюдали значительную дистанцию, так как Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении французского лидера.

По их словам, Макрону предложили выбор — пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и соблюдать более строгие правила дистанцирования.

Один из собеседников Reuters объяснил отказ Макрона от сдачи ПЦР-теста в России соображениями безопасности: «Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента».

Второй источник добавил, что Макрон перед визитом к Путину прошел ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Россию сдал антиген-тест с помощью своего личного врача.

На встрече 7 февраля Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали обострение ситуации вокруг Украины и требования России к НАТО отказаться от политики открытых дверей. На фото было видно, что во время переговоров их разделял большой стол. Как пишет Reuters, его длина составляла четыре метра.

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Кажется, все только этот стол и увидели

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