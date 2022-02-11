«Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента». Reuters узнал, почему Путина и Макрона на переговорах разделял четырехметровый стол
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров соблюдали значительную дистанцию, так как Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении французского лидера.
По их словам, Макрону предложили выбор — пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и соблюдать более строгие правила дистанцирования.
Один из собеседников Reuters объяснил отказ Макрона от сдачи ПЦР-теста в России соображениями безопасности: «Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента».
Второй источник добавил, что Макрон перед визитом к Путину прошел ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Россию сдал антиген-тест с помощью своего личного врача.
В четверг, через три дня после встречи Макрона и Путина с соблюдением социальной дистанции, российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Двое мужчин обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим кофейным столиком (англ. яз.).
На встрече 7 февраля Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали обострение ситуации вокруг Украины и требования России к НАТО отказаться от политики открытых дверей. На фото было видно, что во время переговоров их разделял большой стол. Как пишет Reuters, его длина составляла четыре метра.