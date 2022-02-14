Казалось, что длиннее стола со встречи Путина и Макрона не может быть ничего. Но у российского президента еще остались козыри в рукаве

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Помните огромный стол, за которым 7 февраля сидели президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон? По заявлению Кремля, оба президента сидели на расстоянии примерно шести метров из-за «протокола дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей». Такой протокол включается, когда гость отказывается сделать ПЦР-тест на коронавирус (а Макрон его не делал).

Прошла неделя. 14 февраля Владимир Путин провел в Кремле две встречи — с главой МИДа Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Оба министра появились перед президентом с разницей в несколько минут — и сели на одно и то же место. Судя по фотографиям, Путина от министров отделяло еще большее расстояние, чем в случае с Макроном, — не меньше восьми метров. Посудите сами.

С чем связано увеличение длины стола, до конца не ясно. Совсем недавно, 10 февраля, Путин встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и их стол был до смешного маленьким, учитывая нынешние обстоятельства.

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Путин и Макрон: пять часов обсуждают НАТО и Украину. Интернет: ха, смотрите, какой здоровенный стол! Мемы о главном герое переговоров в Кремле

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Путин и Макрон: пять часов обсуждают НАТО и Украину. Интернет: ха, смотрите, какой здоровенный стол! Мемы о главном герое переговоров в Кремле

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Фото на обложке: РБК / Youtube