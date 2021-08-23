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Японский производитель мебели Dinos представил модель стола для тех, кто жить не может без кошек — и тем более не желает расставаться с ними за завтраком, обедом или ужином.

Новинка так и называется, Neko to Kutsurogu, то есть «Отдыхайте с кошками». Вместе со столом идут специальные ступени (чтобы запрыгивать было проще) и диван с мягкими спинками, по которым кошки могут с удобством передвигаться.

Но самое главное — это круглое отверстие в центре стола, которое можно закрыть крышкой. Под столом расположена специальная подставка, где может разместиться животное. Отверстие подойдет для того, чтобы просунуть туда голову — так кошки смогут наблюдать за хозяином. Ну или сами присоединятся к трапезе! Кроме того, на подставке можно хранить полезные мелочи.

Звучит великолепно, но цена (как и сами кошки) кусается — за возможность отобедать с любимым питомцем просят заплатить больше 108 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту.

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