Представьте: идете вы по улице, а на вас сверху мяукает огромная 3D-кошка величиной с полдома. Конечно, это происходит в Японии, а где же еще?

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Рядом с железнодорожной станцией Синдзюку в Токио есть торговый центр. А на его стене — огромный изогнутый LED-экран площадью более 150 квадратных метров. Обычно на нем показывают рекламу, но на днях в экране «поселилась» огромная трехцветная 3D-кошка.

Поведение животного меняется в зависимости от времени суток. По утрам она просыпается, ближе к полудню активно мяукает на прохожих, а ночью ложится, кладет голову на передние лапы, зевает и засыпает.

Как пишет CNN, официально экран должен запуститься только 12 июля — но одна из компаний, создавших огромный дисплей с кошкой, Cross Space, уже ведет прямую трансляцию на ютьюбе. В пресс-релизе Cross Space подчеркивается, что 3D-эффект может пропасть из-за угла обзора.

Но мы, в общем-то, не жалуемся!

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