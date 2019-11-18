Кошкам показали кошачьи фильтры для соцсетей. Ужас в глазах через 3, 2, 1…

Китайские кошки в ужасе: им показали, как работают фильтры с животными в популярных мессенджерах. Издание Peopleʼs Daily, China опубликовало видео с реакцией кошек на преображение своих владельцев — благодаря фильтрам те «отрастили» шерстку, усы и розовые носики.

Meduza

Питомцев эти метаморфозы не устроили: на видео одни пугаются, другие в смятении глядят то на хозяина (в жизни-то он остался обычным человеком!), то на экран (где он же превратился в антропоморфного монстра!). Животных можно понять. Честно говоря, люди в образе кошек и правда выглядят ужасающе.