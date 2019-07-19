Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер «Кошек». Это экранизация знаменитого мюзикла британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. В ролике прямоходящие кошки с человеческими лицами (на самом деле это люди в образах кошек) танцуют и поют на фоне городских помоек.

Из-за спецэффектов актеры в трейлере выглядят как минимум странно. Например, у некоторых героев — непропорциональные головы. А у других мех выглядит так, будто они выступают голыми. Другие очеловеченные кошки вообще пугают!

Universal Pictures

А кто там играет?

Звезды, много звезд! Из-за ушей и хвостов не всех получается узнать сразу, вот краткий список:

Тейлор Свифт

Идрис Эльба

Джуди Денч

Иэн Маккеллен

ведущий Джеймс Корден

Ребел Уилсон («Идеальный голос»)

Дженнифер Хадсон («Девушка мечты»)

балерина Франческа Хэйуард

Киноверсию «Кошек» поставил оскароносный режиссер Том Хупер («Король говорит!»). Он уже экранизировал мюзиклы — «Отверженных» с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. А одним из исполнительных продюсеров «Кошек» выступил Стивен Спилберг.

Что пишут журналисты?

В The Guardian вышла статья со «срочными вопросами» к трейлеру «Кошек». Материал начинается со слов «если посмотрели трейлер… ночка выдалась бессонной — вас, вероятно, все еще трясет». Вот несколько вопросов, которые мучают редакцию The Guardian:

Какого размера кошки?

Почему героиня Джуди Денч носит пальто из собственного меха?

Откуда у кошек человеческая грудь?

Джеймса Кордена в трейлере вырвало на мордочку другой кошки?!

Статья заканчивается так: «От трейлера меня стошнило. К тому же я обмочился. А теперь сдираю кожу с собственных рук. Ты счастлив, Том Хупер?»

Не обошлось без подборок издевательских шуток от других изданий: раз, два, три.

А можно взглянуть на мемы?

Конечно!

Из-за мюзикла твиттер заблокировал американского стендап-комика Джабука Янг-Уайта — тот изменил аватарку, имя и описание своего верифицированного твиттера на «Фильм „Кошки“». Под видом официального аккаунта картины Тома Хупера Янг-Уайт опубликовал шуточную новость: якобы в экранизации у всех героев будут «реалистичные пенисы с шипами». Разумеется, аккаунт Янг-Уайта быстро заморозили, так как комик выдал себя за другого пользователя.

За Янг-Уайта вступился американский телеведущий Тревор Ноа, призвавший «освободить Джабука».

Бонус. Версии трейлера с другой музыкой

Бейонсе «Kitty Kat»

Ремикс «I Got 5 0n It» из фильма ужасов «Мы»

Саундтрек из триллера «Аннигиляция»

Максим Иванов