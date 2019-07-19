«Такое мерещится при сонном параличе» 🐈 Вышел трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт и Джуди Денч. Их превратили в компьютерных мутантов — всем страшно (и смешно!)
Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер «Кошек». Это экранизация знаменитого мюзикла британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. В ролике прямоходящие кошки с человеческими лицами (на самом деле это люди в образах кошек) танцуют и поют на фоне городских помоек.
Из-за спецэффектов актеры в трейлере выглядят как минимум странно. Например, у некоторых героев — непропорциональные головы. А у других мех выглядит так, будто они выступают голыми. Другие очеловеченные кошки вообще пугают!
А кто там играет?
Звезды, много звезд! Из-за ушей и хвостов не всех получается узнать сразу, вот краткий список:
- Тейлор Свифт
- Идрис Эльба
- Джуди Денч
- Иэн Маккеллен
- ведущий Джеймс Корден
- Ребел Уилсон («Идеальный голос»)
- Дженнифер Хадсон («Девушка мечты»)
- балерина Франческа Хэйуард
Киноверсию «Кошек» поставил оскароносный режиссер Том Хупер («Король говорит!»). Он уже экранизировал мюзиклы — «Отверженных» с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. А одним из исполнительных продюсеров «Кошек» выступил Стивен Спилберг.
Что пишут журналисты?
В The Guardian вышла статья со «срочными вопросами» к трейлеру «Кошек». Материал начинается со слов «если посмотрели трейлер… ночка выдалась бессонной — вас, вероятно, все еще трясет». Вот несколько вопросов, которые мучают редакцию The Guardian:
- Какого размера кошки?
- Почему героиня Джуди Денч носит пальто из собственного меха?
- Откуда у кошек человеческая грудь?
- Джеймса Кордена в трейлере вырвало на мордочку другой кошки?!
Статья заканчивается так: «От трейлера меня стошнило. К тому же я обмочился. А теперь сдираю кожу с собственных рук. Ты счастлив, Том Хупер?»
Не обошлось без подборок издевательских шуток от других изданий: раз, два, три.
А можно взглянуть на мемы?
Конечно!
Из-за мюзикла твиттер заблокировал американского стендап-комика Джабука Янг-Уайта — тот изменил аватарку, имя и описание своего верифицированного твиттера на «Фильм „Кошки“». Под видом официального аккаунта картины Тома Хупера Янг-Уайт опубликовал шуточную новость: якобы в экранизации у всех героев будут «реалистичные пенисы с шипами». Разумеется, аккаунт Янг-Уайта быстро заморозили, так как комик выдал себя за другого пользователя.
За Янг-Уайта вступился американский телеведущий Тревор Ноа, призвавший «освободить Джабука».