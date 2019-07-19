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шапито

«Такое мерещится при сонном параличе» 🐈 Вышел трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт и Джуди Денч. Их превратили в компьютерных мутантов — всем страшно (и смешно!)

Источник: Meduza

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер «Кошек». Это экранизация знаменитого мюзикла британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. В ролике прямоходящие кошки с человеческими лицами (на самом деле это люди в образах кошек) танцуют и поют на фоне городских помоек.

Из-за спецэффектов актеры в трейлере выглядят как минимум странно. Например, у некоторых героев — непропорциональные головы. А у других мех выглядит так, будто они выступают голыми. Другие очеловеченные кошки вообще пугают!

Universal Pictures

А кто там играет?

Звезды, много звезд! Из-за ушей и хвостов не всех получается узнать сразу, вот краткий список:

  • Тейлор Свифт
  • Идрис Эльба
  • Джуди Денч
  • Иэн Маккеллен
  • ведущий Джеймс Корден
  • Ребел Уилсон («Идеальный голос»)
  • Дженнифер Хадсон («Девушка мечты»)
  • балерина Франческа Хэйуард

Киноверсию «Кошек» поставил оскароносный режиссер Том Хупер («Король говорит!»). Он уже экранизировал мюзиклы — «Отверженных» с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. А одним из исполнительных продюсеров «Кошек» выступил Стивен Спилберг.

Что пишут журналисты?

В The Guardian вышла статья со «срочными вопросами» к трейлеру «Кошек». Материал начинается со слов «если посмотрели трейлер… ночка выдалась бессонной — вас, вероятно, все еще трясет». Вот несколько вопросов, которые мучают редакцию The Guardian:

  • Какого размера кошки?
  • Почему героиня Джуди Денч носит пальто из собственного меха?
  • Откуда у кошек человеческая грудь?
  • Джеймса Кордена в трейлере вырвало на мордочку другой кошки?!

Статья заканчивается так: «От трейлера меня стошнило. К тому же я обмочился. А теперь сдираю кожу с собственных рук. Ты счастлив, Том Хупер?»

Не обошлось без подборок издевательских шуток от других изданий: раз, два, три.

А можно взглянуть на мемы?

Конечно!

Из-за мюзикла твиттер заблокировал американского стендап-комика Джабука Янг-Уайта — тот изменил аватарку, имя и описание своего верифицированного твиттера на «Фильм „Кошки“». Под видом официального аккаунта картины Тома Хупера Янг-Уайт опубликовал шуточную новость: якобы в экранизации у всех героев будут «реалистичные пенисы с шипами». Разумеется, аккаунт Янг-Уайта быстро заморозили, так как комик выдал себя за другого пользователя.

За Янг-Уайта вступился американский телеведущий Тревор Ноа, призвавший «освободить Джабука».

Бонус. Версии трейлера с другой музыкой

Бейонсе «Kitty Kat»

Ремикс «I Got 5 0n It» из фильма ужасов «Мы»

Саундтрек из триллера «Аннигиляция»

Максим Иванов