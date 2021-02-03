Жительница Арканзаса выступала на онлайн-занятии по ораторскому мастерству перед другими учениками, и те буквально не могли оторваться от экранов. Во многом потому, что позади девушки развернулась настоящая битва — ее кошка сражалась со шторой, за которую зацепилась когтями. Кошка перекатывалась и так, и сяк, но никак не могла освободиться. Хозяйка же была настолько увлечена выступлением, что не замечала возни у себя за спиной.

ViralHog

В конце концов на помощь пришла соседка: пригнувшись так, чтобы не влезть в кадр (не вышло), она бросилась к дивану и попыталась вызволить застрявшее животное.

К счастью, все закончились хорошо: кошку освободили, а девушка спокойно закончила выступление — и уже потом узнала, что все это время творилось позади нее. А вот какую оценку она получила за свое выступление мы, увы, так и не узнали.

Фото в анонсе: Shutterstock.com