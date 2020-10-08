Кошки ценят комфорт. Поэтому пассажир поезда Москва—Анапа выкупил для них все купе ❤️

Пассажир поезда Москва—Анапа выкупил все места в купе для своих кошек. Животные (а их как минимум три) с комфортом разлеглись на верхних полках. Видимо, так им удобнее смотреть в окно. Сам хозяин при этом расположился на нижней полке.

Снимок купе с кошками выложил в ВК житель Москвы Илья Хангиреев. По требованиям РЖД, при перевозке животных, которые не влезают в переноску, пассажир должен выкупить все места в купе. Если же животное помещается в переноску, то дополнительные места покупать не нужно.