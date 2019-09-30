Кошка-композитор лучше всех сочиняет электронную музыку. Ей нужно только лечь и помурчать

Пользовательница твиттера под псевдонимом qrtrmusic пишет электронную музыку с помощью специальной MIDI-клавиатуры Ableton Push. Это устройство позволяет на лету сочинять композиции, чем и воспользовалась кошка qrtrmusic. Животное уселось (а потом улеглось) прямо на клавиатуру и принялось импровизировать. Кошка вплела в звучащую музыку и собственное довольное мурлыканье — и, судя по всему, прославила хозяйку. qrtrmusic выложила запись в свой твиттер. За день видео с музицирующей кошкой посмотрели почти три миллиона раз.

В комментариях другие пользователи стали интересоваться у qrtrmusic, дает ли ее кошка уроки. Ведь их питомцы не обладают столь безупречным музыкальным слухом.

Но у кошки qrtrmusic нашелся конкурент — собака-диджей!