Самоуверенная кошка влезла в репортаж о дикой пуме

Домашняя кошка получила свои 15 секунд славы, появившись в репортаже телеканала Fox 13 о замеченной недалеко от города Эрнандо пуме.

Кошка попала в объектив телекамеры, когда репортер телеканала Скотт Мадус рассказывал о поисках пумы.

Apparently a lot of people are talking about the cat who stole the show. If you missed it, here ya go. pic.twitter.com/cYSvanti3R — Scott Madaus FOX13 (@scottmadaus) October 14, 2017

«Вот здесь была замечена пума», — говорит Мадус, камера в этот момент показывает серую кошку, сидящую в траве за спиной у репортера. «Нет, это не она, это, похоже, обычная кошка», — продолжает репортер.

О пуме, замеченной недалеко от Эрнандо, 11 октября рассказал один из местных жителей, опубликовав фото и видео с животным. Съемка велась с большого расстояния, и определенно сказать, какое животное попало в кадр, невозможно. Однако биологи предполагают, что это была просто крупная домашняя кошка.

В пользу этой версии, в частности, говорит тот факт, что дикие представители семейства кошачьих, в том числе пумы, не водятся в Миссисипи уже более 100 лет.