шапито

Самоуверенная кошка влезла в репортаж о дикой пуме

UPI
12:41, 15 октября 2017
Надежный источник

Домашняя кошка получила свои 15 секунд славы, появившись в репортаже телеканала Fox 13 о замеченной недалеко от города Эрнандо пуме.

Кошка попала в объектив телекамеры, когда репортер телеканала Скотт Мадус рассказывал о поисках пумы.

«Вот здесь была замечена пума», — говорит Мадус, камера в этот момент показывает серую кошку, сидящую в траве за спиной у репортера. «Нет, это не она, это, похоже, обычная кошка», — продолжает репортер.

О пуме, замеченной недалеко от Эрнандо, 11 октября рассказал один из местных жителей, опубликовав фото и видео с животным. Съемка велась с большого расстояния, и определенно сказать, какое животное попало в кадр, невозможно. Однако биологи предполагают, что это была просто крупная домашняя кошка.

В пользу этой версии, в частности, говорит тот факт, что дикие представители семейства кошачьих, в том числе пумы, не водятся в Миссисипи уже более 100 лет.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме