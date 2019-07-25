В конце июля издание The Outline выпустило статью о 52-летнем японце Кадзутаке Ниияме, который уже восемь лет заботится о бродячих кошках. Он снимает их на камеру и выкладывает на ютьюб. За это время японец опубликовал почти 20 тысяч роликов о жизни своих любимцев. Вот только эти записи никто не смотрел и не комментировал. Но Ниияма не расстраивался, ведь для него забота о кошках — это путь к собственному счастью.

«Медуза» пересказала материал The Outline, после чего на канал Нииямы обратили внимание и другие русскоязычные издания, включая TJournal и телеканал «Москва 24». Тема с обсуждением роликов Нииямы появилась и в сообществе «Пикабу». Благодаря этому о канале заботливого японца узнали сотни тысяч российских читателей.

Пример типичного ролика Нииямы 新山和敬

После публикаций в СМИ количество подписчиков Нииямы увеличилось с 2,5 до 11 тысяч. Просмотры тоже выросли — если раньше каждое видео в среднем набирало 30-40 просмотров, то теперь — от 2 до 22 тысяч. Лайков тоже прибавилось. Было по 5-6, сейчас — минимум от 1,5 тысяч.

А еще у Нииямы наконец-то очень много комментариев, по несколько сотен под каждым видео. Русскоязычные пользователи передают ему привет, называют «замечательным», благодарят за доброту — и просят не останавливаться.

Бонус. Где еще можно любоваться на кошек Нииямы

Максим Иванов