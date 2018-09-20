Сотрудники кошачьего приюта «Сейф Хевен» в своем фейсбуке поделились историей об американце по имени Терри. Некоторое время назад мужчина пришел в приют и рассказал, что хотел бы стать волонтером: вычесывать обитающих там животных. Ему разрешили — и в конце концов он стал приходить в приют каждый день.

Терри добросовестно ухаживал за питомцами: по словам сотрудников «Сейф Хевен», за это время он узнал об их кошках абсолютно все — что они любят, что ненавидят. Но, как оказалось, у Терри есть одна особенность — он постоянно засыпает во время расчесывания кошек, часто — с ними в обнимку. Работники приюта стали фотографировать его вместе со своими питомцами и в конце концов написали пост с благодарностями для Терри.

We are so lucky to have a human like Terry. Terry just came along one day and introduced himself. He said he'd like to... Опубликовано Safe Haven Pet Sanctuary Inc. Вторник, 18 сентября 2018 г.

За день эту публикацию просмотрели более 40 тысяч раз. Когда сотрудники «Сейф Хевен» рассказали Терри о его интернет-популярности, он сперва удивился, а потом предложил всем, кого тронула эта история, пожертвовать хотя бы пять долларов на помощь проживающим в приюте кошкам. Еще мужчина попросил пользователей помолиться, чтобы он выиграл в лотерею, — а в случае победы он также отдаст деньги приюту.

Терри и его друзья из «Сейф Хейвен» уже собрали более тысячи долларов на нужды питомцев.