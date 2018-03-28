У средневековых художников не очень получались животные. Особенно кошки

В социальных сетях есть несколько десятков блогов, в которых собирают изображения животных из средневековых манускриптов.

Но среди них особенно выделяются аккаунты, посвященные кошкам. На большинстве картин они изображены с очень странными мордами.

If you're happy and you know it, then your face will surely show it #medievaltwitter pic.twitter.com/CpdVtnztoP — Medieval Cats (@medievalcats) February 14, 2018

Некоторые кошки играют на музыкальных инструментах:

В то время как другие держат в лапах мышей: