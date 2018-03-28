шапито

У средневековых художников не очень получались животные. Особенно кошки

Meduza
10:31, 28 марта 2018

В социальных сетях есть несколько десятков блогов, в которых собирают изображения животных из средневековых манускриптов.

Но среди них особенно выделяются аккаунты, посвященные кошкам. На большинстве картин они изображены с очень странными мордами.

http://discardingimages.tumblr.com/post/91792378443/cat-with-eyebrows-jean-mansel-la-fleur-des

Некоторые кошки играют на музыкальных инструментах:

http://discardingimages.tumblr.com/post/44149417608/hudy-gurdy-cat-2-see-also-much-cuter-hurdy-gurdy

В то время как другие держат в лапах мышей:

http://discardingimages.tumblr.com/post/168474533838/mouse-holder-bestiary-england-ca-1226-1250
http://discardingimages.tumblr.com/post/63559119106/i-has-mowse-luttrell-psalter-england-ca
http://discardingimages.tumblr.com/post/61204457681/bipedal-cat-monsters-eating-a-leech-luttrell
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