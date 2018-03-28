шапито
У средневековых художников не очень получались животные. Особенно кошки
В социальных сетях есть несколько десятков блогов, в которых собирают изображения животных из средневековых манускриптов.
Но среди них особенно выделяются аккаунты, посвященные кошкам. На большинстве картин они изображены с очень странными мордами.
If you're happy and you know it, then your face will surely show it #medievaltwitter pic.twitter.com/CpdVtnztoP— Medieval Cats (@medievalcats) February 14, 2018
Некоторые кошки играют на музыкальных инструментах:
В то время как другие держат в лапах мышей:
What really happens when a lion doesn't loose sleep over the opinions of sheep #BigCats pic.twitter.com/5SdqHsqvq4— Medieval Cats (@medievalcats) February 23, 2018
February 1, 2018