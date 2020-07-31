Тюлень попытался впечатлить кошку своими трюками. Его не удостоили даже взглядом

С одной стороны, ролик ниже просто прекрасен — не каждый день можно увидеть, как игривый тюлень пытается впечатлить безразличную кошку. А с другой стороны, как же жалко этого тюленя! Он так старается: выполз из воды, лег лодочкой, раскачивается из стороны в сторону. И все зря — кошка на него даже не смотрит и в целом делает вид, что тюленя не существует.

Что еще обиднее, в начале ролика видна другая кошка. Вернее, мы предполагаем, что это кошка, но из-за качества записи сложно сказать точнее. Так вот, вторая (предполагаемая) кошка ТОЖЕ смотрит в другую сторону. Хотя за спиной для нее устраивают целое представление.

Надеемся, тюлень не расстроился и нашел более благодарных зрителей, которые оценят его трюки по достоинству.