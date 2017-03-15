Смотрите, ленивый тюлень путешествует по Австралии на носу корабля

В Австралии детеныш тюленя забрался на нос корабля, который плыл по реке Ярра в сторону Мельбурна.

Hitching a ride On a lighter note... A seal has been spotted hitching a ride on the front of a ship that arrived in Melbourne this morning. www.7news.com.au #7News Опубликовано 7 News Melbourne 13 марта 2017 г.

Как тюленю удалось туда забраться, неизвестно. Также не сообщается, как долго детеныш путешествовал таким образом.

Пользователи фейсбука предполагают, что тюлень, видимо, боялся попасться строгим иммиграционным службам Австралии и поэтому выбрал столь неординарный способ передвижения.