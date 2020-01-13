Посмотрите на эту фотографию осуждающего (или просто трагичного?) тюленя. Вообще-то он задрал голову вверх, но кажется, что животное глядит прямо в камеру. А то и в душу.

Голова его напоминает человеческое лицо: усы сойдут за прическу с пробором, есть даже некое подобие «рта» — губы словно поджаты от недовольства. А взгляд-то какой проницательный! На снимок обратили внимание после поста пользователя твиттера Дэвида Иста, который 11 января опубликовал изображение в своем аккаунте. Фото тюленя за пару дней разошлось по соцсетям — вот только, увы, его отредактировали.

Вот как выглядит оригинальный снимок. Стоит отметить, что сам тюлень тут не менее прекрасен.

Но если снимок перевернуть…

Версию Дэвида Иста взяли за основу для фотожаб и рисунков по мотивам. Из тюленя вышел аутентичный рэпер середины 2000-х!

Вот более приветливая версия:

А также версия для мечтателей:

К слову, у тюленя по каким-то необъяснимым причинам все еще нет собственного эмодзи. А он необходим — и вот почему.