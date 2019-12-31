В списке эмодзи слишком мало животных. Пора это исправить! «Медуза» выбрала зверей, которых тоже нужно добавить в клавиатуру
Тюлень
Давайте сразу признаем — тюлени просто великолепны! Некоторые из них умеют петь и могут, к примеру, исполнить главную тему из «Звездных войн». Они очень игривы, особенно если вручить им плюшевого тюленчика. Иногда тюлени могут даже слишком увлечься — и ударить зазевавшегося участника похода на каяках осьминогом по лицу (бывало, да).
Но самое главное, тюленям, как и нам с вами, порой бывает та-а-ак лениво что-либо делать! Только оцените уровень лени: один тюлень вместо того, чтобы самому работать ластами, взял и забрался на нос корабля — и таким образом путешествовал вокруг Австралии. Словом, без такого нужного эмодзи жизни нет. К счастью, в 2020 году эту оплошность обещают исправить. Пока же остается только ждать.
Муравьед
Муравьеды — самые стильные ребята на свете. Достаточно взглянуть на их пушистые хвосты, напоминающие гигантские пипидастры. Муравьеды катают своих детенышей на спине. У них вытянутая мордочка и совсем нет зубов, зато есть длинный язык, которым они достают всяких букашек. Еще муравьеды часто встают на задние лапы, а передние поднимают вверх, будто внезапно вспомнили, что не выключили утюг. Эта поза — идеальный эмодзи для ситуаций, в которых ничего непонятно.
Дикдик
Лучший способ поднять кому-то настроение — прислать ему фото дикдика. Никогда о таких не слышали? Зря! Это небольшие антилопята, примерно 30-40 сантиметров в высоту. Их детеныши еще меньше — около 17-19 сантиметров. У дикдиков смешные носы, которыми они водят из стороны в сторону. А еще дикдики постоянно улыбаются. Достойнейший кандидат на получение собственного эмодзи!
Тапир
Тапиры — прямые конкуренты муравьедов в борьбе за статус обладателя самого роскошного носа. Это очень древние животные, которых кое-где зовут горными коровами. Хотя они скорее напоминают больших поросят с вытянутым хоботом. Тапиры — мирные травоядные и чувствуют себя просто прекрасно, если к ним не лезут люди. Лучшего эмодзи и придумать нельзя!
Сурок
Как, ну как можно было за столько лет так и не сделать эмодзи сурка? Тут вам и классическая комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем, и убедительная победа в конкурсе на лучшее фото дикой природы 2019 года (на снимке животное предупреждает своих сородичей о нападении лисы). Сурок по кличке Пухляш и вовсе воровал на камеру овощи у одного американского фермера, а все только умилялись, включая самого фермера. К тому же эмодзи сурка лучше всего отражает сонливое состояние, которое преследует многих зимой.
Капибара
Самый большой грызун планеты прославился как очень дружелюбное животное: капибары нормально себя чувствуют и с кошками, и с собаками, и с утятами, и с черепахами. И даже с крокодилами! А все потому, что капибары живут нерасторопной жизнью и стараются не напрягаться лишний раз. Такой эмодзи нужен каждому.
Вомбат
Сейчас вомбата можно обозначить вот таким эмодзи — ◼️, потому что именно такой формы его какашки. Но это не единственное, за что мы уважаем вомбатов, неуклюжих с виду, но неожиданно ловких и сильных животных, которые защищаются от врагов с помощью бронированной задней части своего тела. Эмодзи вомбата был бы лучшим способом сказать окружающим, что вас ничем не пронять. И что у вас 💩в форме кубиков, конечно.
Квокка
Ну квокка-то точно должна быть в списке эмодзи! Это самое милое животное с выражением морды, очень похожим на улыбку. Нам надоело умиляться только с помощью котика 😸, дайте нам еще и квокку.
Лемур
Характерное выражение лица, торчащие уши и длинный полосатый хвост. Лемуры словно созданы для эмодзи, но по недоразумению до сих пор не обзавелись собственным смайликом.
Медуза
Медуза, конечно, никакой не зверь, но кому, как не «Медузе», выступать за ее добавление в список эмодзи? Свои смайлики есть у осьминога, креветки и кальмара, но ведь и медуза ничем не хуже!
Бонус: пора воссоединить разбитые пары
Существуют животные, которых мы привыкли воспринимать парами — кошки и собаки, овцы и козы, хомяки и морские свинки. Но в эмодзи некоторые из этих пар разбиты. Смотрите сами:
- есть хомяк 🐹, но нет морской свинки;
- есть лама 🦙, но нет альпака;
- есть лошадь 🐎, но нет осла и пони;
- есть утка 🦆и лебедь 🦢, но нет гуся.
Еще один бонус: пора добавить комплексные эмодзи!
Вы знали, что некоторые эмодзи могут складываться друг с другом и образовывать новые? Например, эмодзи «семья 👨👩👧👦» — это склеенные между собой эмодзи «мужчина», «женщина», «мальчик» и «девочка» (в том или ином сочетании).
Пора подобные сочетания ввести и в мир животных. Утка 🦆+ нос 👃 должны давать утконоса, муравей 🐜 + еда 🍲— муравьеда. Так можно и расширить спектр фантастических существ: к уже существующим единорогу 🦄 и дракону 🐉 добавить русалку (👩🐟), кентавра (🐴🦵) и снежного человека (👱♂️🦍).
Еще некоторые эмодзи с людьми предлагают выпадающее меню, где можно настроить их внешний вид — по цвету кожи и волос. У собак 🐩 и кошек 🐈 в таком меню могли бы быть разные породы, у бурого медведя 🐻 в паре — белый, а у лисы 🦊 — песец. Порой очень нужно отправить кому-нибудь эмодзи песца.