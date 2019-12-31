В списке эмодзи слишком мало животных. Пора это исправить! «Медуза» выбрала зверей, которых тоже нужно добавить в клавиатуру

Тюлень

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Давайте сразу признаем — тюлени просто великолепны! Некоторые из них умеют петь и могут, к примеру, исполнить главную тему из «Звездных войн». Они очень игривы, особенно если вручить им плюшевого тюленчика. Иногда тюлени могут даже слишком увлечься — и ударить зазевавшегося участника похода на каяках осьминогом по лицу (бывало, да).

Получить по лицу. Осьминогом. От тюленя Meduza

Но самое главное, тюленям, как и нам с вами, порой бывает та-а-ак лениво что-либо делать! Только оцените уровень лени: один тюлень вместо того, чтобы самому работать ластами, взял и забрался на нос корабля — и таким образом путешествовал вокруг Австралии. Словом, без такого нужного эмодзи жизни нет. К счастью, в 2020 году эту оплошность обещают исправить. Пока же остается только ждать.