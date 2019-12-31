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В списке эмодзи слишком мало животных. Пора это исправить! «Медуза» выбрала зверей, которых тоже нужно добавить в клавиатуру

Источник: Meduza

Тюлень

emka74 / Shutterstock.com

Давайте сразу признаем — тюлени просто великолепны! Некоторые из них умеют петь и могут, к примеру, исполнить главную тему из «Звездных войн». Они очень игривы, особенно если вручить им плюшевого тюленчика. Иногда тюлени могут даже слишком увлечься — и ударить зазевавшегося участника похода на каяках осьминогом по лицу (бывало, да).

Получить по лицу. Осьминогом. От тюленя
Meduza

Но самое главное, тюленям, как и нам с вами, порой бывает та-а-ак лениво что-либо делать! Только оцените уровень лени: один тюлень вместо того, чтобы самому работать ластами, взял и забрался на нос корабля — и таким образом путешествовал вокруг Австралии. Словом, без такого нужного эмодзи жизни нет. К счастью, в 2020 году эту оплошность обещают исправить. Пока же остается только ждать.

Муравьед

COULANGES / Shutterstock.com

Муравьеды — самые стильные ребята на свете. Достаточно взглянуть на их пушистые хвосты, напоминающие гигантские пипидастры. Муравьеды катают своих детенышей на спине. У них вытянутая мордочка и совсем нет зубов, зато есть длинный язык, которым они достают всяких букашек. Еще муравьеды часто встают на задние лапы, а передние поднимают вверх, будто внезапно вспомнили, что не выключили утюг. Эта поза — идеальный эмодзи для ситуаций, в которых ничего непонятно.

Дикдик

Piotr Gatlik / Shutterstock.com

Лучший способ поднять кому-то настроение — прислать ему фото дикдика. Никогда о таких не слышали? Зря! Это небольшие антилопята, примерно 30-40 сантиметров в высоту. Их детеныши еще меньше — около 17-19 сантиметров. У дикдиков смешные носы, которыми они водят из стороны в сторону. А еще дикдики постоянно улыбаются. Достойнейший кандидат на получение собственного эмодзи!

Антилопа-сирота Танос
Meduza

Тапир

Syahtuah Mohamed / Shutterstock.com

Тапиры — прямые конкуренты муравьедов в борьбе за статус обладателя самого роскошного носа. Это очень древние животные, которых кое-где зовут горными коровами. Хотя они скорее напоминают больших поросят с вытянутым хоботом. Тапиры — мирные травоядные и чувствуют себя просто прекрасно, если к ним не лезут люди. Лучшего эмодзи и придумать нельзя!

Сурок

Mario Hoesel / Shutterstock.com

Как, ну как можно было за столько лет так и не сделать эмодзи сурка? Тут вам и классическая комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем, и убедительная победа в конкурсе на лучшее фото дикой природы 2019 года (на снимке животное предупреждает своих сородичей о нападении лисы). Сурок по кличке Пухляш и вовсе воровал на камеру овощи у одного американского фермера, а все только умилялись, включая самого фермера. К тому же эмодзи сурка лучше всего отражает сонливое состояние, которое преследует многих зимой.

Капибара

Ondrej Prosicky / Shutterstock.com

Самый большой грызун планеты прославился как очень дружелюбное животное: капибары нормально себя чувствуют и с кошками, и с собаками, и с утятами, и с черепахами. И даже с крокодилами! А все потому, что капибары живут нерасторопной жизнью и стараются не напрягаться лишний раз. Такой эмодзи нужен каждому.

Вомбат

Martin Pelanek / Shutterstock.com

Сейчас вомбата можно обозначить вот таким эмодзи — ◼️, потому что именно такой формы его какашки. Но это не единственное, за что мы уважаем вомбатов, неуклюжих с виду, но неожиданно ловких и сильных животных, которые защищаются от врагов с помощью бронированной задней части своего тела. Эмодзи вомбата был бы лучшим способом сказать окружающим, что вас ничем не пронять. И что у вас 💩в форме кубиков, конечно.

Квокка

Martin Capek / Shutterstock.com

Ну квокка-то точно должна быть в списке эмодзи! Это самое милое животное с выражением морды, очень похожим на улыбку. Нам надоело умиляться только с помощью котика 😸, дайте нам еще и квокку.

Лемур

Jearu / Shutterstock.com

Характерное выражение лица, торчащие уши и длинный полосатый хвост. Лемуры словно созданы для эмодзи, но по недоразумению до сих пор не обзавелись собственным смайликом.

Медуза

Katrin Kaemper / Shutterstock.com

Медуза, конечно, никакой не зверь, но кому, как не «Медузе», выступать за ее добавление в список эмодзи? Свои смайлики есть у осьминога, креветки и кальмара, но ведь и медуза ничем не хуже!

Бонус: пора воссоединить разбитые пары

Существуют животные, которых мы привыкли воспринимать парами — кошки и собаки, овцы и козы, хомяки и морские свинки. Но в эмодзи некоторые из этих пар разбиты. Смотрите сами:

  • есть хомяк 🐹, но нет морской свинки;
  • есть лама 🦙, но нет альпака;
  • есть лошадь 🐎, но нет осла и пони;
  • есть утка 🦆и лебедь 🦢, но нет гуся.

Еще один бонус: пора добавить комплексные эмодзи!

Вы знали, что некоторые эмодзи могут складываться друг с другом и образовывать новые? Например, эмодзи «семья 👨‍👩‍👧‍👦» — это склеенные между собой эмодзи «мужчина», «женщина», «мальчик» и «девочка» (в том или ином сочетании).

Пора подобные сочетания ввести и в мир животных. Утка 🦆+ нос 👃 должны давать утконоса, муравей 🐜 + еда 🍲— муравьеда. Так можно и расширить спектр фантастических существ: к уже существующим единорогу 🦄 и дракону 🐉 добавить русалку (👩🐟), кентавра (🐴🦵) и снежного человека (👱‍♂️🦍).

Еще некоторые эмодзи с людьми предлагают выпадающее меню, где можно настроить их внешний вид — по цвету кожи и волос. У собак 🐩 и кошек 🐈 в таком меню могли бы быть разные породы, у бурого медведя 🐻 в паре — белый, а у лисы 🦊 — песец. Порой очень нужно отправить кому-нибудь эмодзи песца.

Хоррор про эмодзи «семья»

Султан Сулейманов и Максим Иванов