Сурок по кличке Пухляш грызет все, что видит — от помидоров до огурцов. А еще он обожает красоваться перед камерой. У сурка даже есть собственный ютьюб-канал. Его завел американец Джефф Пермар из штата Делавэр — владелец огорода, с которого Пухляш ворует овощи.

Chunk The Groundhog

Изначально владелец участка хотел с помощью камеры вычислить вредителя и избавиться от него. Но Пермар не предполагал, что вор настолько его очарует. Американец больше не пытается прогнать животное, наоборот, он с нетерпением ждет каждого визита Пухляша.

Chunk The Groundhog

Chunk The Groundhog

«Мы все соседи. Это ведь тоже земля, просто у меня тут огород», — пояснил Пермар в интервью изданию The Dodo. Судя по ютьюбу, Пухляш продолжает свои набеги.