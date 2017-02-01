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Российский телеканал в День сурка будет показывать только «День сурка»
Кабельный телеканал TV1000 второго февраля 12 раз подряд покажет фильм «День сурка».
В телепрограмме на День сурка указан только одноименный фильм. Первый раз его покажут в 05:10, а последний сеанс начнется поздней ночью, в 03:10.
В 2016 году похожую акцию провел британский телеканал Sky. Правда, он показал «День сурка» на один раз больше.
Кадр в анонсе: «День сурка»
День сурка — народный праздник, который отмечают в США и Канаде. В этот день принято смотреть за поведением сурка, вылезающего из норы. Если день выдастся пасмурным, и сурок не увидит своей тени, зима скоро закончится.
Фильм «День сурка» 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли рассказывает о том, как празднование затягивается: каждый день герой просыпается 2 февраля, и все события повторяются из раза в раз.