Российский телеканал в День сурка будет показывать только «День сурка»

Кабельный телеканал TV1000 второго февраля 12 раз подряд покажет фильм «День сурка».

В телепрограмме на День сурка указан только одноименный фильм. Первый раз его покажут в 05:10, а последний сеанс начнется поздней ночью, в 03:10.

В 2016 году похожую акцию провел британский телеканал Sky. Правда, он показал «День сурка» на один раз больше.

Кадр в анонсе: «День сурка»